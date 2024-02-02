Endonezya Dışişleri Bakanı AB\'ye Gazze\'deki Duruma Müdahale Çağrısı Yaptı

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Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin dışişleri bakanlarına seslenerek, uluslararası hukuka bağlılıkları konusunda tutarlı olmaları, Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı mağduriyete sessiz kalmamaları gerektiği mesajını verdi.

AB- Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bakanlar toplantısı marjında Brüksel'de AB-Asya Pasifik Bakanlar Forumu'nun 3'üncüsü düzenlendi.

İki birlik arasındaki siyaset, ekonomi ve güvenlik konulu ilişkilerin görüşüldüğü forumda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ardından söz alan Marsudi, konuşmasının sonunda Gazze'deki durumla ilgili mesaj verdi.

"Uluslararası hukuka tutarlı bir şekilde saygı gösterilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim." diyen Marsudi, "Hiçbir devlet hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı.

Marsudi, şöyle devam etti:

"ASEAN ve AB, uluslararası hukukun değerlerine ve ilkelerine saygı göstermede ön saflarda yer almalıdır. Bu saygı Filistin'e ve Gazze'ye de uygulanmalıdır. Filistin, 70 yılı aşkın süredir devam eden adaletsizlikle karşı karşıyadır. Sessiz kalmaya devam edecek miyiz? Endonezya için cevap açık. Zorluklar ne olursa olsun, sessiz kalmayacağız."

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarına seslenen Marsudi, şunları kaydetti:

"Hepinize kalbinizi dinlemeniz, doğru olanı yapmanız ve Filistin'deki, Gazze'deki zulmü durdurmanız için bir çağrıda bulunmak istiyorum. AB'nin ve hepimizin, uluslararası hukukun sağlam bir destekçisi olarak, Gazze söz konusu olduğunda da tutarlı bir konuma sahip olacağımıza inanıyorum. Değerler ve eylemler arasındaki tutarlılık ahlaki zeminimizin samimiyetini yansıtır. Aslında kim olduğumuzu gösterir."

AB adına söz alan Borrell'in ise konuşmasının Orta Doğu'daki güvenlik durumuna değindiği kısmında, yalnızca Kızıldeniz'de seyrüsefere yönelik tehditlerin ticarete etkisinden söz etmesi dikkati çekti.