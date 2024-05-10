Endonezya, İsrailli aşırılık yanlılarının UNRWA Genel Merkezi\'ne saldırısını kınadı

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Endonezya, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırılık yanlılarının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının İsrail polisinin "gözü önünde" olduğuna dikkati çekilerek "Bu kabul edilemez ihmal, İsrail'in bu saldırının sorumlusu olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Bu saldırının, "İsrail'in uyguladığı şiddet, yasa dışı işgal ve çeşitli uluslararası hukuk ihlalleri listesinde" yeni bir madde olduğu belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'i, işlemeye devam ettiği suçlar konusunda sorumlu tutması gerektiği kaydedildi.

UNRWA Genel Merkezi'ne saldırı

İsrailli fanatik Yahudiler, 7 Mayıs'ta İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh Yitzhak King'in çağrısıyla Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki UNRWA Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün X platformundan yaptığı açıklamada, gösteriye tepki göstermişti.

Lazzarini'nin gösteriye ilişkin yayımladığı görüntüde, İsrailli protestocuların, UNRWA Genel Merkezi'nin kapısına vurması, döviz asmaya çalışması yer alıyor.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "(İsrail'e bağlı) Kudüs Belediyesinin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla yapılan bu protesto, taciz, gözdağı, vandallık ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.???????