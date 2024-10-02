Endonezya, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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CAKARTA, 2 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmasının ardından bu ülkedeki Endonezya vatandaşlarının derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Widodo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'ye durumla ilgili gerekli adımları atması talimatını verdiğini belirtti.

Widodo, Lübnan'daki Endonezya vatandaşlarının korunması ve güvenliğine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'ne katılan Endonezya ordusu personeli ve büyükelçilik çalışanları hariç en az 150 Endonezya vatandaşı halen Lübnan'da ikamet ediyor.

Endonezya, Ortadoğu'da giderek endişe verici hale gelen son gelişmeler karşısında tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Açıklama, İsrail'in Salı günü Lübnan'a kara harekatı başlatması ve İran'ın aynı gün İsrail'e yüzlerce füze fırlatmasının ardından geldi.