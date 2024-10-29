Endonezya ve Danimarka'dan İsrail'e Kınama

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Endonezya ve Danimarka, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan, Knesset'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu kararın kınandığı belirtilen açıklamada, bunun Batı Şeria ve Gazze'de faaliyetlerin aksamasına sebep olacağı kaydedildi.

Açıklamada bu kararın BM Şartı'nı ihlal ettiği vurgulanarak, "Endonezya, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumu, İsrail'in eylemlerini derhal durdurmaya ve uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uymasını sağlamaya çağırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Danimarka'dan da kınama

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in bu kararı kınadığı ve endişeli olduğu belirtildi.

Açıklamada Rasmussen'in, "UNRWA, Filistinli sivillere hayat kurtaran insani yardımların sağlanmasında merkezi bir rol oynamaktadır. İsrail insani yardımların engellenmemesini sağlamalı ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.