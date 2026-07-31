Enerji İş Birliği Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerji İş Birliği Toplantısı İstanbul'da

Enerji İş Birliği Toplantısı İstanbul\'da
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Azerbaycan ile enerji projelerini ve bölgesel iş birliklerini görüştü.

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında geliştirilen Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi kapsamındaki çalışmaların mevcut durumu ile gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alındığını bildirdi.

Görüşmede ayrıca enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha geniş bölgelere ulaştırmayı amaçlayan alternatif bölgesel enterkonneksiyon projeleri değerlendirildi.

Bayraktar, "Elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendirdiği projelerle Hazar Havzası ve Kafkasya'nın yenilenebilir enerji potansiyelini Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'yi bölgesel elektrik ticareti ve enerji arz güvenliğinin merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bayraktar, enerji alanındaki bölgesel iş birliklerini artırarak daha entegre ve sürdürülebilir bir altyapı kurmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Diplomasi, İstanbul, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji İş Birliği Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:32
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş’tan ilginç yanıt
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 00:43:22. #7.13#
SON DAKİKA: Enerji İş Birliği Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.