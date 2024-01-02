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Enez ilçesinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Enez ilçesinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 2 şüphelinin üzerinde 14 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kuru sıkı tabanca, 5 fişek, şarjör ve 2 bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca Edirne'de bir araçta yapılan aramada, 30 şişe içki, 4 paket elektronik sigara ucu, 2 oyun konsolu ve 4 oyun konsolu kumandası bulundu. Olayla ilgili A.U. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Enez ilçesinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
02.01.2024 - 11:01,
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Enez ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri devriyesinde 2 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 14 gram esrar 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kuru sıkı tabanca, 5 fişek, şarjör ve 2 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gümrük kaçağı ürünler yakalandı

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koca Sinan Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı.

Aramada 30 şişe içki, 4 paket elektronik sigara ucu, 2 oyun konsolu, 4 oyun konsolu kumandası ele geçirildi.

Olayla ilgili A.U. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enez ilçesinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enez ilçesinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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