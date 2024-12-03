Engelli Bakanlık Talebi

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(TBMM)- AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Engelli milletvekili var, engelli hakimimiz var, engelli kaymakamımız, valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız da olsun. Bunu da hep beraber inşa edelim" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin konuştu.

Bayram, 2002'den önce 5 bin olan engelli memur sayısının 70 binin üzerine çıktığını ve her geçen gün sayılarının arttığını belirterek, engelli öğretmen, hakim ve savcıların da görev yaptığını söyledi. Bayram, şöyle konuştu:

"Engelli bakanlığımız olsun"

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda gelin hep beraber bu sessiz devrimi taçlandıralım. Engelli milletvekili var, engelli hakimimiz var, engelli kaymakamımız, valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız da olsun. Bunu da hep beraber inşa edelim. Devlet el ve ayakla yönetilmez, beyinle, gönülle, düşünceyle yönetilir. Önemli olan buralarda engel olmasın. Milletim beni vekil yapıyor ama devletim kaymakam yapmıyor. O yüzden bu yasayı da değiştireceğiz ve engelli valiyi, büyükelçiyi, bakanı ve bakanlığı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa edeceğiz. Bütün partilerimiz destek veriyor."

Bayram, UNİCEF bünyesinde İstanbul'da 'Engelli Hakları Merkezi'nin kurulması için çalışma yürüttüklerini söyledi.