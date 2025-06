Engelli Bireylere Umut: Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak amacıyla İzmit Vinsan Kampüsü'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana inşa edilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tanıtım programına katıldı.

Özel bireylerin de bulunduğu kürsüde konuşma yapan Göktaş, merkezin, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için umut dolu başlangıç olmasını temenni ederek, böylesi kıymetli bir projenin hayata geçmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Göktaş, merkezdeki "Ben de varım" atölyelerinin kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek, bu atölyelerde engellerin değil imkanların konuşulacağını, eksiklerin değil yeteneklerin öne çıkacağını söyledi.

Her bireyin eşsiz olduğunu kabul eden bu anlayışın, özel gereksinimli vatandaşları hayatın tam merkezine taşıyacağını vurgulayan Göktaş, merkezin sanat, spor, meslek edinme alanlarında sağlayacağı desteklerle potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sunacağını kaydetti.

Bakan Göktaş, merkezin, katılımcıların "Ben de varım" diyebileceği, kendini ait hissedeceği, değerli ve üretken olduğunu deneyimleyeceği bir yaşam alanı olacağını anlatarak, sunduğu geniş hizmet yelpazesiyle bireylerin gelişimini destekleyeceğini söyledi.

Bu büyük yapının kalbinin "Engelsiz Diyalog Ofisi" olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleriyle kurulacak ilk temasın merkezi olan bu ofisle ihtiyaçlar doğrultusunda rehberlik ve destek hizmetleri sunuluyor. Böylesi özel merkezlerin Türkiye'nin her yerinde açılması ve daha çok özel bireyin hayatına dokunmasını diliyorum. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarını sağlayacak çok geniş politikaları kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli bir anlayışıyla sürdürüyoruz."

"Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz"

"Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı"yla engelli vatandaşların topluma tam ve eşit katılımını sağladıklarını belirten Göktaş, bu anlamda eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar her alanda erişilebilirlik ilkesini esas aldıklarını ifade etti.

Göktaş, evde bakım desteğinden gündüz yaşam merkezlerine, korumalı iş yerlerinden mesleki eğitim projelerine kadar çok yönlü destekler sağlamaya devam ettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün 544 bin kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz. Ailelere destek olmak amacıyla gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Engelli bireylerimizin istihdamda daha fazla yer alması için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tutuyoruz.

Girişimcilik destekleriyle üretkenliği teşvik ediyoruz. 2002'de 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını tam 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık. Kapsayıcı sosyal hizmet modellerimizi günümüz koşullarına göre yeniden ele alıyor, sürekli geliştiriyoruz. 2025 Aile Yılı'nda da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın somut yansıması olduğuna dikkati çekerek, burada verilecek her eğitimin, açılan her atölye, yapılan her etkinliğin insanı odağına alan, yüreğe dokunan bir hizmet olduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da buradaki ailenin duası, çocuklardan birinin sarılıp teşekkür etmesinin dünyalara bedel olduğunu vurguladı.

Bugün büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Büyükakın, "Bu mekan Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla başka örneği olmayan bir mekan. Avrupa'da da bildiğim kadarıyla emsali yok. Bir yarışın peşinde değiliz ama işimizi iyi yapmanın iddiasındayız. Bu çocuklarımıza değer. Onun için yapıyoruz. Onları hayata ne kadar güzel hazırlarsak, onlar için ne kadar iyi koşullar hazırlarsak, onların önündeki engeli ne kadar fazla kaldırırsak kendimizi o kadar başarılı sayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezde eğitim alan öğrencilerin özel teknikle hazırladığı "Filistin Bayrağı" tablosu, Bakan Göktaş'a hediye edildi.

Bakan Göktaş, özel bireylerin enstrüman performansını dinledi

Daha sonra Göktaş ve beraberindeki Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanvekili Alper Doğan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, siyasi parti temsilcileri ile protokol üyeleri, merkezi gezdi.

Buradaki markette bir engelliyle alışveriş yapan Göktaş, daha sonra özel gereksinimli bireylerin bulunduğu çağrı merkezine geçerek, çalışmaları takip etti.

Merkezde kendisine mikrofon uzatan engelli bireyin sorusunu yanıtlayan Göktaş, müzik atölyesinde özel gereksinimli talebelerden oluşan grubun enstrüman performansını dinledi.

Sanat atölyesinde engellilerin yaptığı tuvali istek üzerine imzalayan Göktaş, curling antrenmanı da izledi.