Engelli Genç Onur Toy'un Cinayet Davası - Son Dakika
Engelli Genç Onur Toy'un Cinayet Davası

Engelli Genç Onur Toy\'un Cinayet Davası
15.03.2026 10:09
Kahramanmaraş'ta F.G., Onur Toy'u bıçaklayarak öldürdüğünü savunmasında sinirine hakim olamadığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta yüzde 50 engelli Onur Toy'u (29) bıçaklayarak öldüren F.G. (17), ilk duruşmadaki savunmasında, maktulün olay öncesi ablasını takip edip, sarkıntılık yaptığını öne sürdü. Olay günü seyyar satıcıdan kampta kullanmak amacıyla suç aleti bıçağı satın aldığını söyleyen F.G., "Sonrasında arkadaşım E.Ç. ile buluştuk. Parkta oturuyorduk, o esnada Onur'u parkın oradan geçtiğini görünce sinirime hakim olamadım" dedi.

Olay, 1 Eylül 2025'te Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. F.G., kaldırımda yürüyen Onur Toy'u arkasından yaklaşıp bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Toy hayatını kaybederken, F.G., yanındaki arkadaşı E.Ç. (17) ile birlikte kaçtı. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden F.G. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle F.G. ve E.Ç. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kastan öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayda kullandığı bıçak nedeniyle 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan da 1 yıla kadar hapsi talep edilen F.G: ile arkadaşı E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, E.Ç., Onur Toy'un ailesi ile avukatlar katılırken, F.G. ise salona tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

'BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

F.G., savunmasında Onur Toy'un ismen tanıdığını ancak hiçbir samimiyetinin olmadığını belirterek, "Olaydan 8-9 gün önce maktul ablamı takip edip gece 20.30-22.00 civarında sarkıntılık yapmıştı, biz bu olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmamıştık. Olay günü ben Ulu Camii'nin orada bulunan bir seyyar satıcıdan kampta kullanmak amacıyla olayda kullandığım bıçağı satın almıştım. Sonrasında arkadaşım E.Ç. ile buluştuk. Parkta oturuyorduk, o esnada Onur'u parkın oradan geçtiğini görünce sinirime hakim olamadım. Kendisinin peşinden gittim, bu esnada E.Ç.'ye bir şey söylemedim, üzerimde bıçak olduğunu bilmiyordu. Kısa bir süre sonra yanımda bulunan bıçak ile Onur'u bıçakladım, sonrasında oradan kaçtım. Pişmanım" dedi.

E.Ç. ise olayla ilgisinin bulunmadığını belirtip beraatini talep etti. Olay günü F.G.'de bıçak olduğunu bilmediğini belirten E.Ç., "F.G., Onur'a vurdu. Ben ilk başta eliyle vurduğunu sandım, sonrasında bıçağı gördüm. Ben kanı gördükten sonra şok oldum ve oradan kaçtım" dedi.

'TEMASI OLMADIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

Duruşmada, Onur Toy'un takip ettiği öne sürülen F.G.'nin ablası B.G. de tanık olarak dinlendi. Onur Toy'u tanımadığını belirten B.G., "Olaydan 7-8 gün önce beni takip etti. Ben farklı yönlere gidince peşimden geliyordu. Takip ettiği anlaşılıyordu, ben bu olayı anneme söyledim. Herhangi bir yere şikayette bulunmadık, şahıs bana yönelik herhangi bir eylemde bulunmadı. Hiçbir şekilde teması olmadığı için resmi mercilere şikayette bulunma gereği duymadım, herhangi bir sorun olmaması için sadece anneme söyledim" dedi.

'ONUR AKLIMA GELMEDİ'

Duruşmada dinlenen diğer tanık, Onur Toy'un komşusu, market işleten A.Ç. ise F.G. ve E.Ç.'nin olay günü markete gelerek kola ve cips aldıklarını söyledi. A.Ç., "Olaydan yaklaşık bir hafta önce F.G. ve E.Ç. marketin önüne gelmişlerdi. Bir süre bekleyince neden beklediklerini sordum. F.G., binadan seyrek saçlı birini beklediğini belirterek, 'O evden çıksın görüşeceğiz' dedi. Onur bu esnada benim aklıma gelmedi. Onur'un da saçları seyrekti ancak Onur benim aklımın ucundan dahi geçmedi. Belli bir süre sonra çekip gittiler. Onur'a yönelik bir eylemde bulunacaklarını bilsem bu duruma izin vermezdim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, F.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Genç Onur Toy'un Cinayet Davası - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

10:34
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:11
İsrail’in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826’ya yükseldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi
08:37
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
08:34
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular
07:54
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
06:47
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi
Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
SON DAKİKA: Engelli Genç Onur Toy'un Cinayet Davası - Son Dakika
