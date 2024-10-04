Engelli Öğretmenler Atama Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Öğretmenler Atama Bekliyor

Geniş Video İzle

Kanserle mücadele eden Işıl Taşlı, engelli öğretmen atamalarının hızlıca yapılmasını istiyor.

04.10.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Engelli öğretmenler, atama bekliyor. Aatama beklediği sırada kanser hastalığı nükseden Işıl Taşlı, "Bizler zaten hayata 1-0 yenik başlamışız ve hayata 1-0 yenik devam ediyoruz. Buna rağmen de lisans eğitimlerimizi başarıyla tamamlamışız. Öğretmen olmanın tüm kriterlerini taşıyoruz. Engelli öğretmen ataması bize verilen bir haktır. Sayı gözetmeksizin ve branş ayrımı yapılmaksızın bizlerin atamasının yapılması ivedilikle gerekiyor" dedi.

Engelli öğretmenler, sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e atama çağrısında bulunuyor. Bu öğretmenlerden birisi de Işıl Taşlı. Taşlı'nın atama beklediği sırada kanser hastalığı tekrar nüksetti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Taşlı, 2024 Engelli KPSS sınavına girdiğini, sınav sonuçlarının açıklandığını ve ÖSYM'nin branş bazlı sıralamalarını dahi açıkladığını belirtti.

Taşlı, yaşadığı süreci "Şu an atamayı alabilmek için mücadele veriyoruz. Ben kanser tedavisi gören bir öğretmenim. Hatta atlattığımı düşündüğüm hastalığımın 3 gün önce metastaz yaptığını öğrendim. Sil baştan aynı acıları, aynı sıkıntıları tekrar çekip yeni bir tedavi sürecine başlayacağım. Benim durumumda olan hastanede çok zor hastalıklarla mücadele eden arkadaşlarım var" diye anlattı.

Taşlı, engelli öğretmenlerin atamalarının yapılması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, şöyle konuştu:

"Bu atama sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Takvim ve kontenjan olarak bunun bir standarda bağlanması gerekir. Ama biz mücadele ederken çok yoruluyoruz. Bizler zaten hayata 1-0 yenik başlamışız ve hayata 1-0 yenik devam ediyoruz. Buna rağmen de lisans eğitimlerimizi başarıyla tamamlamışız. Öğretmen olmanın tüm kriterlerini taşıyoruz. Engelli öğretmen ataması bize verilen bir haktır. Sayı gözetmeksizin ve branş ayrımı yapılmaksızın bizlerin atamasının yapılması ivedilikle gerekiyor.

Çünkü bu süreç var olan hastalıklarımızın tetiklenip daha ağır pozisyonlara gelmesine sebep oldu. Bunun bir örneği benim. Diğer arkadaşlarımın ayrı hikayeleri var. Aralarında depremde uzvunu kaybeden arkadaşlarımız, ortopedik engeli olan arkadaşlarımız, az gören arkadaşlarımız, işitme engelli arkadaşlarımız var.

Özel okullar bizlerle çalışmak istemiyorlar. Bizleri istihdam etmek istemiyorlar. Bizlerin yeri devlet kadrolarıdır. Sayıca da çok azız. Bu kadar büyük bir devletin bu kadar az sayıdaki engelli öğretmenini, dezavantajlı bireyleri devlet kadrolarına atamaları gerçekleştirmesi çok zor olmasa gerek düşünüyorum. Biz tüm kriterleri taşıyan engelli öğretmen arkadaşlarımızın toplu bir şekilde atanmasını talep ediyoruz."

Engelli Öğretmenler Atama Bekliyor
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Öğretmenler Atama Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Dünyanın gözü Hamaney’in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
16:53 Galatasaray, Muslera’nın yerine gelecek kaleciyi buldu Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu
16:24 Beşiktaş’a Avrupa’da deplasman yasağı getirildi Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:48 Birleşmiş Milletler’de ’Acil’ kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada
15:48 Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:34 Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 11:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Öğretmenler Atama Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement