 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirtli bedensel engelli sporcular milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirtli bedensel engelli sporcular milli takım kampına davet edildi

Ankara'da düzenlenen elemeleri geçerek milli takım kampına davet edilen bedensel engelli Siirtli sporcular, ay-yıldızlı forma hedefiyle kulaç atıyor. Hacı Çağlar ve Şan Erten, yüzme branşında gösterdikleri başarılarla milli takımın en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Siirtli bedensel engelli sporcular milli takım kampına davet edildi
27.12.2023 - 11:30,
Abone Ol

Ankara'da düzenlenen elemeleri geçerek milli takım kampına davet edilen bedensel engelli Siirtli sporcular, ay-yıldızlı forma hedefiyle kulaç atıyor.

Arkadaşını kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak 11 yaşında dirsekten itibaren kollarını, dizden aşağı da bacaklarını kaybeden 32 yaşındaki Hacı Çağlar ile doğuştan iki bacağı diz kapağından itibaren olmayan 20 yaşındaki Şan Erten'in yolu 5 yıl önce rehabilite amaçlı gittikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursunda kesişti.

Hobi amaçlı başladıkları yüzme branşında zamanla kendilerini geliştiren Çağlar ve Erten, antrenörlerinin önerisi ile 12-14 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Para Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'ne katıldı.

Barajı aşan ve milli takım kampına davet edilen Çağlar ve Erten, kampa Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesinin yüzme havuzunda hazırlanıyor.

"Yüzme sayesinde hayatımız değişti"

Hacı Çağlar, AA muhabirine, engelini aşmak için başladığı yüzme sporunda artık yeni başarılar için mücadele ettiğini söyledi.

Beraber yüzdükleri Şan Erten ile Ankara'daki seçmelerde barajı aştıklarını anlatan Çağlar, "Antrenörümüz Halil Taş'ın tavsiyesiyle başladığımız yüzme sayesinde hayatımız değişti. Bugüne kadar güzel başarılar elde ettim. Milli takım kampına davet edildim. Milli formayla Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil etmek ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.

"Her geçen gün hedeflerimize yaklaştığımızı görüyoruz"

Şan Erten de tavsiye üzerine başladığı yüzme kursu ile başarının önünde hiçbir engelin olmadığını kanıtladıklarını belirtti.

En büyük destekçilerinin antrenörleri Halil Taş olduğunu dile getiren Erten, onun öncülüğünde sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Erten, "Hedefim olimpiyatlara katılmak, ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek. Her geçen gün hedeflerimize daha da yaklaştığımızı görüyoruz. Ankara'da da güzel bir başarı elde ederek milli forma hayalimize bir adım daha yaklaştık. Fırsat buldukça Halil hocamızın öncülüğünde çalışıyoruz. İnşallah kampta da başarı göstererek milli takıma seçileceğiz. Önümüzdeki yarışmalara çok daha iyi hazırlanıp, iyi yerlere gelmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız milli takımın en güçlü adayları arasında"

Siirt Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve antrenör Halil Taş da uzun süredir beraber çalıştıkları Hacı Çağlar ve Şan Erten'in azmi ve başarısıyla gururlandığını söyledi.

Sporcuların her türlü engeli aştığını ifade eden Taş, şöyle dedi:

"Ankara'daki elemelerde her ikisi de barajı geçti ve milli takıma bir adım daha yaklaştı. Kampa davet edilen sporcularımız milli takımın en güçlü adayları arasında bulunuyor."

Sporcusu Erten'in protez bacak talebinin olduğunu, bu talebinin karşılanmasıyla daha yüksek moralle yarışmalara hazırlanacağını dile getiren Taş, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Takım, Ankara, Engelliler, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirtli bedensel engelli sporcular milli takım kampına davet edildi - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36
Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25 Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:09:13. #1.12#
SON DAKİKA: Siirtli bedensel engelli sporcular milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement