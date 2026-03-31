Engellilere Destek: Doç. Dr. Gülistan Yalçın

31.03.2026 09:59
Doç. Dr. Gülistan Yalçın, görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini öğretmekte.

ANKARA'da gönüllü olarak görme engelliler için kitap seslendirmesi yapan, ardından üniversiteyi bitirip akademisyen olan Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülistan Yalçın, hayatını görme engelli bireylere adadı. Bir yandan üniversitede bir yandan da Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görme engelli bireyler için çalışan Yalçın, "Özel bireylere günlük yaşamda, toplumda bağımsız olarak yaşayabileceği tüm becerileri öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

Gülistan Yalçın, Ankara'da lise eğitim sırasında, görme engelli derneğinde gönüllü kitap seslendirmesi yaptıktan sonra üniversitede Özel Eğitim bölümünü okumaya karar verdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra akademisyenliğe başlayan Yalçın, hayatını adeta engelli bireylere adadı. Bir taraftan üniversitede akademisyenliğini sürdüren Yalçın, bir taraftan da Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde haftanın 1 günü engelli bireylere ücretsiz eğitim koordinatörlüğü yapıyor.

'ÖZEL BİREYLERİMİZİN HAYATLARINA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUM'

Gülistan Yalçın, "Lise yıllarında görme engelli derneğe gittim ve orada onların üyelerine gönüllü olarak kitap seslendirdim. Bu süreçten sonra da üniversitede Özel Eğitim Bölümü'nü okumaya karar verdim. Şu an hem üniversitede hem sosyal alanlarda özel bireylerimizin hayatlarına dokunmaya çalışıyorum. Şu an üniversitemizde, YÖK'ün bayrak ödülleri kapsamında, tüm birimlerimizde bayraklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. 3 yıl önce erişilebilir yönümüzle birincilik ödülü almıştık. Ondan sonra bizim engelli öğrenci sayımız da arttı. 10'lu sayılardan 20'li sayılara çıktı. Buraya geldiklerinde bazen engelli raporlarını bizleri bildirmiyorlardı. Bizim bu süreçte yaptığımız çalışmaları görünce, ikinci sınıfta 'Hocam benim de aslında bir engelim var. Ben de destek istiyorum' deyip gelenler var. Eğitim ve öğretim daha iyi geçmeye başladı. Öğrenciler şimdi kendi durumlarını paylaşmaya geliyor. Burada üst düzey teknolojik cihazlarımız ve birey yazıcılarımızla daha kabartmaya dönük materyaller hazırlayacağımız cihazlarımız var. Bunlarla eğitim öğretim faaliyetlerini iyileştirmeye ve erişilebilir bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

'BECERİ ÖĞRETİMİ YAPIYORUZ'

Yalçın, "Masa başı akademisyenliğin dışında sahada olmayı seviyorum. Bu bağlamda dokunduğumuz yerler var. 1 yıldır Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 1 gün ücretsiz eğitim koordinatörlüğü yapıyorum. Orada özel bireylere günlük yaşamda, toplumda bağımsız olarak yaşayabileceği tüm becerileri öğretmeye çalışıyoruz. Bir şekilde kendi sandviçini yapabilsin, yatağını düzeltebilsin ve kendi duşunu alabilsin. Hatta günlük yaşam evini de açtık. Orada yatağımız var. Yatak düzeltmeyi öğretiyoruz. Çamaşır makinesinde yıkamayı, kurutmayı, ütü yapmayı öğretiyoruz. Orası sosyal bir faaliyet alanı; ama bir yandan da toplumda var olabilecekleri ve bağımsız yaşayabilecekleri için beceri öğretimi yapıyoruz. Bizim öğrencilerimiz de gönüllü olarak oraya geliyorlar ve benim denetimimde bu çocuklara beceriler kazandırıyorlar. Bizim için çok keyifli geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

