Engellilere ve Eski Hükümlülere 385 Milyon TL Destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,"2014 yılından bu yana uygulanan projeler sayesinde, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına yönelik ciddi adımlar atıyoruz. Engelli vatandaşlarımız tarafından hayata geçirilen projelere toplam 183 milyon TL kaynak tahsis edildi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Çağrısı' toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, insana hizmet etmenin ve insan kazanmanın kadim devlet geleneğinden miras kalan en değerli toplumsal reflekslerden birisi olduğu gibi, toplum olabilmenin de bir gereği olduğuna vurgu yaparak, "Bu sebeple nüfusumuzun hangi kesimine hitap ederse etsin, yürüttüğümüz politikaların temel felsefesini bu anlayış oluşturmaktadır. İnsanı topluma kazandıran en önemli sosyal araç ise hiç kuşkusuz çalışma hayatıdır. Bu minvalde, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın çalışma hayatında kendine uygun, iyi ve nitelikli işlere erişimini artırmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'35 BİNDEN FAZLA ENGELLİ VATANDAŞIMIZIN İŞ BULMASINA VESİLE OLDUK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak İŞKUR vasıtasıyla engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını destekleyecek birçok hizmet sunulduğunu belirten Bakan Işıkhan, "2002 yılından bu yana yaklaşık 500 bine yakın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Sadece 2023 yılında 35 binden fazla engelli vatandaşımızın iş bulmasına vesile olduk. Bu sayı, 2024 yılı itibariyle 27 bine ulaşmış durumdadır. Ayrıca iş ve meslek danışmanlığı hizmetimizle de engelli vatandaşlarımızı kendilerine en uygun çalışma alanlarına yönlendirerek istihdamlarına katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda 'Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak' diyerek, 'Engelli İş Koçluğu' uygulamasını başlattık. 2018 yılında öncelikle 8 pilot ilde hayata geçirilen uygulamamız, şu an 81 ilde ve 120 birimde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kurslarına 2014 yılından bugüne kadar 65 binden fazla engelli vatandaşımızın katılım sağladığını görüyoruz. Hiç kuşkusuz, çalışma hayatı aktörlerine yönelik motive edici teşviklerin artırılması ve istihdam ortamının iyileştirilmesi, en az doğrudan istihdam oluşturan projeler kadar önemli bir husustur. Özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı Hazine tarafından karşılanmakta. Engelli kontenjan açığı bulunan işverenlerle sürekli iletişim halindeyiz ve bu açıkların kapatılması özel bir gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİLERİN TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNE İSE 13 MİLYON TL DESTEK'

Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Hibe Desteği Proje başvurularını 18 Eylül itibariyle başlattıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Engellilere yönelik faaliyetler yürüten; bütün sivil toplum kuruluşlarımız, işletmelerimiz, üniversitelerimiz, belediyeler ve kamu kurumlarımız ilgili projelerini 6 Aralık 2024 tarihine kadar İl Müdürlüklerimize teslim edebilecekler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere yönelik projeler de 6 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile İl Müdürlüklerimize iletilebilecek. Kendi işinin sahibi olmak her bireyin temenni edeceği bir istihdam şekli ancak girişimcilik özellikle engelli vatandaşlarımız gibi özel politika gerektiren gruplarımız için çok daha verimli bir çalışma yöntemi. Bu sebeple, 2014 yılından bu yana uygulanan bu projeler sayesinde, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına yönelik ciddi adımlar atıyoruz. Engelli vatandaşlarımız tarafından hayata geçirilen projelere toplam 183 milyon TL kaynak tahsis edildi. Yine engelli vatandaşlarımızın mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri kapsamında, 67 milyon TL'nin üzerinde kaynak tahsis edildi. Ayrıca engellilerin işe ve işyerine uyumunu sağlamak için hazırlanan projelere 3,6 milyon TL; destek teknolojileri projelerine ise 13 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağlandı. Bu projeler, engelli bireylerin işyerlerindeki verimliliğini ve uyumunu artırmada kritik rol oynamakta. Korumalı işyeri projeleri kapsamında, 8,6 milyon TL kaynak tahsis edildi. Bu işyerleri, özellikle zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin istihdamına önemli katkılar sunmakta" dedi.

'ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİNE 385 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE KAYNAK AKTARILMIŞTIR'

Eski hükümlü vatandaşlar tarafından hazırlanan projelere ise toplam 110 milyon TL kaynak sağlandığını ifade eden Bakan Işıkhan, "2014 yılından bugüne kadar toplamda, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamına yönelik projelere 385 milyon TL'nin üzerinde kaynak aktarılmıştır. Özellikle hibe destek tutarlarını yıllar içerisinde artırarak, daha fazla vatandaşımızın kendi işinin sahibi olması sağlıyoruz. 2014 yılında 36 bin TL olan hibe desteğini, 2024 yılında 400 bin TL'ye yükselttik. Engelli girişimcilik projelerinin yüzde 55'inden fazlasının tarım sektöründe yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde, eski hükümlü projelerinin de yaklaşık yüzde 68'i tarım sektörüne yöneliktir. Bu rakamlar bize, bir tarım cenneti olan ülkemizde, tarım ve hayvancılık sektörünün istihdam açısından ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını da göstermekte. Özellikle bu projeler, istihdamın artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi açısından da önemli bir işlevi yerine getirmekte" değerlendirmelerinde bulundu.

'OTİZMLİ BİREYLERİMİZİ İŞYERLERİNDE İSTİHDAM EDECEK İŞVERENLERİN PROJELERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Işıkhan, engelli hibe çağrılarına her yıl farklı bir temayla çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda, bu yıl hedef temamız otizmli bireylerimiz. Otizmli bireylerimizi işyerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini destekleyeceğiz. Temel amaçlarımızdan birisi de, her yıl değişecek olan bu temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı işgücümüze yansıtmak ve sosyal adalete katkı sağlamak. Bu hususta atılması gereken çok adımın olduğunun farkındayız. İnşallah bu konuda da elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Özellikle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, proje sahiplerine daha etkin rehberlik hizmetlerinin sunulması ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu vesileyle kurumsal anlamda ulaştığımız başarılı sonuçlar ya da ulaşmayı hedeflediğimiz noktalar, ülkemizdeki engelli bireylere yönelik bütüncül kamu politikalarının bir başarısıdır" diye konuştu.