Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları Eskişehir\'de Düzenleniyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturması amacıyla "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları" düzenleyecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 1 Aralık Pazar günü "Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları" düzenlenecek.

Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda saat 11.00'de başlayacak yüzme yarışlarına tüm engel gruplarından yüzücüler katılacak. Vatandaşların bu özel etkinliğe katılmaları için çağrıda bulunan yetkililer, Büyükşehir Belediyesi tarafından saat 09.30'da Ulus Anıtı ve saat 09.30'da Aladdin Parkı önünden ücretsiz ring hattı seferlerinin düzenleneceğini duyurdu.

Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları, 200 metre ferdi karışık, 200 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü, 50 metre serbest, 4×25 karışık kategorilerinde düzenlenecek.