Olaylı Demokrat Parti kongresinin ardından İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte partisinden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Enginyurt Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte DEVA-Gelecek-Saadet Grubundan kendilerine teklif geldiğini ancak bu davete katılma durumlarının olmadığını ifade etti.
Enginyurt, "CHP'den seçilip AK Parti'ye gitmeyi hiçbir zaman doğru ve ahlaki bulmadım. CHP tabanından oy alıp, onların hakkını alıp da oradan gidip muhalefet edip AK Parti veya Cumhur İttifakı safında yer almak bana göre ne ahlaki ne siyasi, ne de etik açıdan da doğru değil.
Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş, bize onur vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım - Son Dakika
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