Eniştesini Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eniştesini Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi

Eniştesini Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi

Muhammet Yasin B., eniştesi Oktay Can Anlı'yı, ablasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdü.

07.10.2024 13:51
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KONYA'da eniştesi Oktay Can Anlı'yı (26) tabancayla vurarak öldüren Muhammet Yasin B. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Yasin B.'nin, Anlı'yı ablası C.A.'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Yasin B., 42 AGT 647 plakalı otomobille eniştesi Oktay Can Anlı'nın evine gitti. Taraflar, evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Yasin B., tabancayla ateş ederek eniştesini bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Can Anlı, kurtarılamadı. Muhammet Yasin B. de polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Muhammet Yasin B., eniştesinin ablası C.A.'ya şiddet uyguladığını, daha önce uyarılarına rağmen ablasına şiddete devam etmesi üzerine tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi. Muhammet Yasin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Oktay Can, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Konya, Hukuk, Son Dakika

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