Enkazdan 3 gün sonra çıkarılan Afgan genç, para karatede Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Enkazdan 3 gün sonra çıkarılan Afgan genç, para karatede Türkiye ikincisi oldu

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Enkazdan 3 gün sonra çıkarılan Afgan genç, para karatede Türkiye ikincisi oldu
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde çöken 5 katlı binanın enkazından 3 gün sonra yaralı çıkarılan 22 yaşındaki Amir Ahmedi'nin iki bacağı, 14 ayda geçirdiği 9 ameliyatın ardından diz üstünden ampute edildi. Etlik Şehir Hastanesi'nde para karateyle tanışan Afganistan uyruklu genç, 6 aylık antrenmanla katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Ahmedi, aralıktaki şampiyonada altın madalya hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'da enkazdan 3 gün sonra kurtarılıp, iki bacağını kaybeden Afganistan uyruklu Amir Ahmedi (22), hastanede tedavi sürecinde tanıştığı para karate ile hayata yeniden tutunarak, katıldığı ilk müsabakada Türkiye 2'ncisi oldu.

ÇALIŞMAYA GELDİ, 6 GÜN SONRA DEPREME YAKALANDI

Amir Ahmedi, çalışmak için Türkiye'ye geldikten 6 gün sonra Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalandı. Ahmedi, depremde çöken 5 katlı binanın enkazından 3 gün sonra yaralı olarak kurtarıldı. Tedavi için Ankara'ya sevk edilen Ahmedi, 14 aylık süreçte 9 ameliyat geçirirken, iki bacağı diz üstünden ampute edildi. Ahmedi, Etlik Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Sporla Sarıl Hayata' projesi kapsamında düzenlenen seminerde para karate ile tanıştı. 6 aylık eğitim ve antrenman ile Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Ahmedi, Türkiye 2'ncisi oldu. Şu anda lisanslı olarak kulüp bünyesinde antrenmanlarını sürdüren Ahmedi, aralık ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.

EN BÜYÜK HEDEFİ MİLLİ FORMA

Amir Ahmedi, 5-6 aylık eğitimin ardından Ankara'da ilk resmi müsabakaya çıktığını anlatarak, "Özel spor sandalyem yoktu, hastane sandalyesiyle çıktım ve ilk madalyamı kazandım; Türkiye 2'ncisi oldum. Ardından 3'üncülük derecem de oldu. Ondan sonra da sporu hiç bırakmadım. Ben sporla hayata tutundum. Şu anda lisanslı sporcuyum. Aralık ayında Türkiye Şampiyonası var. Hedefim altın madalya kazanmak. Aynı zamanda para voleybol lisanslı sporcusuyum. Amatör olarak masa tenisi de oynayabiliyorum. Bunların hepsini hastanede öğrendim. Spor sayesinde tekerlekli sandalyeye daha hakim oldum, vücudumu tanıdım. Artık hayata belli bir pencereden bakmıyorum, dışarıda sosyalleşiyorum. En büyük hedefim Türkiye milli takım formasını giyip zirveye çıkmak ve altın madalya kazanmak" diye konuştu.

MÜCADELESİ MADALYADAN DAHA DEĞERLİ

Amir Ahmedi'nin antrenörü Yasin Çetintaş "6 Şubat depreminin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Karate Federasyonumuzun ortak çalışması olan 'Sporla Sarıl Hayata' projesi kapsamında Etlik Şehir Hastanesi'ndeydik. Ağır bir travmanın ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Amir ile orada tanıştık. Her iki bacağını kaybetmişti. 6 aylık kısa bir eğitimin ardından Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti. Ancak bizim için kazandığı madalyadan daha önemlisi; yeni bedenine uyum sağlaması, tekerlekli sandalyeyi kullanmaya alışması ve 'Ben de hayatta varım, devam edebilirim' mücadelesini göstermesiydi. Amir, sporun iyileştirici gücünün en büyük göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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