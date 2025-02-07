"Enkazdan Umuda Çocuk Dostu Köy" Sergisi, Ataşehir'de - Son Dakika
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"Enkazdan Umuda Çocuk Dostu Köy" Sergisi, Ataşehir'de

6 Şubat Depremleri’nde yakınlarını ve evlerini kaybeden çocukların yaptıkları resimler, Ataşehir’de sergileniyor. Ataşehir Belediyesi ve Çocuk Dostu Köy Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Enkazdan Umuda Çocuk Dostu Köy” sergisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle açıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bu sergi umutla, sevgiyle, dayanışmayla büyüyen bir geleceği bizlere gösteriyor” dedi.

07.02.2025 10:53
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(İSTANBUL) - 6 Şubat Depremleri'nde yakınlarını ve evlerini kaybeden çocukların yaptıkları resimler, Ataşehir'de sergileniyor. Ataşehir Belediyesi ve Çocuk Dostu Köy Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Enkazdan Umuda Çocuk Dostu Köy" sergisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle açıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu sergi umutla, sevgiyle, dayanışmayla büyüyen bir geleceği bizlere gösteriyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında, depremde yakınlarını kaybedip evleri yıkılan çocuklar, hayallerini ve duygularını tuvallere yansıttı. Görenleri duygulandıran resimler, Ataşehir Belediyesi'nin sergi salonunda vatandaşlarla buluştu.

Ataşehir Belediyesi ve Çocuk Dostu Köy Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen sergi, depremin en fazla yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay'da, konteynerlerde yaşayan çocukların umut dolu resimleri, yaşadıkları acının ve kayıpların yanında yarattıkları iyileşme süreçlerini de gözler önüne serdi.

Serginin açılışında konuşan Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bugün 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde, kaybettiğimiz 53 bine aşkın vatandaşımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum. Allah bir daha ne ülkemize, ne dünyamıza böyle bir acı yaşatmasın. Depremin ardından şehirlerimiz kadar kalplerimiz de yara aldı, ancak en zor zamanlarda bile umut yeşerebilir."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" sözünü hatırlatan Başkan Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Çocukların sergileri de bizlere umut ve ilham kaynağı olacak. Hatay'dan Ataşehir'e gelen bu eserler, Hatay'daki Defne ve Samandağ bölgelerindeki çocuklarımızın yaratıcılığını ve umutlarını yansıtıyor. Bizler de onların bu güzel eserlerini gözlemleyerek, hayallerini paylaşma fırsatı buluyoruz. Ayrıca bu sergi, Hatay'daki çocukların bakış açılarını Ataşehirli çocuklarla buluşturacak önemli bir adım. Çünkü şunu belirtmeliyim ki, çocuklar hayal ettikçe, dünya daha güzel olacak."

Konuşmasında depremlerin ardından hazırlıklı olmanın önemine de dikkati çeken Başkan Adıgüzel, "Ataşehir'in daha dirençli olması ve arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz anma programında deprem hazırlıklarımızı da tanıtmış olduk. Depremler karşısında hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlık binasının giriş katını halka hizmete açmak için, bir sergi alanına çevirmek istediklerini de belirten Adıgüzel, "Bu binaya ilk geldiğimde burası bana çok soğuk gelmişti. Çok büyük ve bir belediye başkanı için geniş bir alan. Burada bir sergi alanı oluşturabilir miyiz diye hep düşünmüştük ve bugün burayı güzel bir sergi alanına çevirdik. Ne mutlu ki, Çocuk Dostu Köy Derneği ile birlikte hayalimizi gerçekleştirdik. ve çok anlamlı bir sergi yapabilme fırsatı bulduk. Katıldığınız için teşekkür ediyorum ve herkesi 13 Şubat'a kadar bu anlamlı sergiye katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Çocuk Dostu Köy Derneği'nin Kurucusu Çetin Bayram ise şöyle konuştu:

"6 Şubat'ın deprem felaketine uyandıktan sonra, bir afet yöneticisi olarak hemen bir araçla içine yaşam malzemesi doldurup Hatay'a yola çıktım. Oraya gittiğimde felaket senaryolu bir Hollywood filminin içinde gibiydim. Anlatmak gerçekten çok zor. Ancak orada olanlar, bu anı yaşayanlar, bunu bilebilirler. Bırakıp dönmek ihanet gibi geldi, bırakıp dönmek istemedik ve iki yıldır Hatay'da kalarak birçok çalışma sürdürdük. Dayanışma bizi yaşatır ve biliyoruz ki ancak dayanışmayla bu yolu hep beraber yürüyebiliriz. Ayrıca şunu belirteyim, bugün benim doğum günüm ve bu sergi benim hayatımda aldığım en büyük doğum günü hediyesi oldu. Hepinize çok teşekkür ederim."

Çocuk Dostu Köy Derneği'nin yetkililerinden Dilek Durna, şunları söyledi:

"Acı, hüzün, mutluluk, heyecan hepsini bir arada yaşıyoruz. Çocuklara her konuda yardımcı olmaya çalıştık, çok zorlandık. Bir kreş açtık, sonra çamaşırhane ve oyun çadırı kurduk. Bir anımızı anlatmak istiyorum. Çocuklarla birçok doğum günü kutladık ve her doğum günü kutladığımız yer gittikçe güzelleşiyordu. İlk doğum günü önce yol kenarındaydı, sonraki doğum gününü serada yaptık. En son bir çadırın içinde doğum günü kutladık. Bir gün 'Bir dahaki doğum günü nerede' dedi çocuklar. Biz de bir sonraki doğum gününü bir otelde gerçekleştirdik, çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Konteynerlerde yaşamak çok zor. Yardımları büyütmemiz gerekiyor ve desteklerin çoğalması için dayanışma içerisinde olmalıyız. Dayanışma büyüdükçe güçleneceğiz, çünkü çocuklar bizim umutlarımız."

Başkan Adıgüzel, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Çocuk Dostu Köy Derneği'ne ve sergide yer alan çocuklara destek olan herkese teşekkür etti.

Sergi, Ataşehir Belediye Başkanlığı binasında 13 Şubat'a kadar açık kalacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Enkazdan Umuda Çocuk Dostu Köy' Sergisi, Ataşehir'de - Son Dakika

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