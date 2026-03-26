Enstitü Dijital, Sosyal Bilimlere Yenilik Getiriyor
26.03.2026 00:05
Enstitü Sosyal, sosyal bilimler için dijital platformunu tanıttı, akademik bilgiyi ulaşılabilir kılıyor.

Enstitü Sosyal, sosyal bilimler alanında eğitim amaçlı özgün içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformunu hayata geçirdi.

" Türkiye'nin Düşünce Ekranı" mottosuyla erişime açılan platform, "enstitudijital.org" web adresi üzerinden hayata geçirildi."

Türkiye'de düşünce üretimini güçlendirmeyi, akademik bilgiyi herkes için erişilebilir kılmayı ve sürdürülebilir bir dijital akademi oluşturmayı hedefleyen platform, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ndeki etkinlikle tanıtıldı.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, tanıtım toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Enstitü Sosyal'in 2023 yılında sosyal bilimler için müşterek alan oluşturmak amacıyla bir düşünce kuruluşu olarak kurulduğunu, Enstitü Dijital'in ise son 1,5 senede yapılan çalışmalarla hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'de sosyal bilimin özgünlükle ilgili kriz içerisinde olduğunu belirten Armağan, 20 yıldır bu alanda çalıştığını ve 50 ilde araştırmalar yaptığını ifade etti.

Bugüne kadar en gerçekçi sosyal bilim sorusunu 6 Şubat depremlerinden 15 gün sonra Adıyaman'da bir doktordan duyduğunu anlatan Armağan, şöyle konuştu:

"Hekim hanım, 'Hocam sosyal bilim ne işe yarar?' diye sordu. Ne diyeceğimi şaşırdım. Niye dedim böyle bir soru soruyorsunuz? Dedi ki, 'Adıyaman'da o kadar büyük bir kaos oldu ki depremde 7 gün Adıyaman gibi bir sosyolojide ezan duymadık. 7'nci günde ne zaman ezan duyduk biz kendimize geldik.' Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu hiçbir sosyal bilimci buraya geldiğinde söylemedi bize. Herhalde benim için en önemli derslerden bir tanesi oldu bu uyarı. Çünkü biz sosyal bilimciler ezber teorilerimizle sahaya çıkıyoruz ve özgün düşünemiyoruz. Toplumumuzun, insanımızın zenginliklerine çok odaklanamıyoruz."

Armağan, Türkiye'nin çok zengin bir sosyolojik kültüre sahip olduğunu ancak dijital alanda sosyoloji konusunda Türkiye'ye özgü içerik bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Yüzlerce içeriğe sahip Enstitü Dijital'in hizmete alınmasının gururunu yaşadığını ifade eden Armağan, platforma emeği geçenlere teşekkür etti.

"En büyük arzumuz Enstitü Dijital'in toplumsal hayatımızı güçlendirmesi"

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da sosyal bilimler alanında yaşanan sıkışma halinden çıkış arayışının, bilginin sadece üretilmesi değil gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi ve topluma mal edilmesi arzusunun Enstitü Dijital'e ilham olduğunu söyledi.

Sosyal bilimlerin bir derdinin olması gerektiğinin altını çizen Albayrak, toplumun sorularıyla işe başlamasının önemine dikkati çekti.

Enstitü Sosyal'in toplum ile toplumu dert edinenler arasında ortaklık kurmaya çalıştığını vurgulayan Albayrak, söz konusu platformun dijital içerik arşivi olmadığını, farklı ülkelerden, disiplinlerden ve farklı düşünen onlarca entelektüelin ortak bir dertle göz hizasında konuşabildiği bereketli bir muhit olduğunu kaydetti.

Albayrak, "En büyük arzumuz henüz ilk adımını atan Enstitü Dijital'in toplumsal hayatımızı güçlendirmesi, ülkemizin müşterek zeminini beslemesi, ortak sorunlara içeriden ve birlikte çözüm üretme kabiliyetimize katkı sağlaması." dedi.

Hızlı değişim dönemlerinin toplumsal krizlere gebe olduğunu belirten Albayrak, "Bu platformun tarihin belki de en hızlı dönüşüm sürecinden geçtiğimiz şu dönemde hepimize kendi içinde sakince değerlendirme imkanı vermesini, hepimize ayrı ayrı iyi gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Sanatçı Şirin Pancaroğlu'nun "Köklerden Etkilere" başlığıyla Türk arp müziği dinletisi sunduğu program kapsamında, "Dijital Dünya Sosyal Bilimlerin Gelişimini Nasıl Etkileyecek?" başlıklı panel düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Baha Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu konuşma yaptı.

Enstitü Dijital tanıtım videosunun izlettirilmesi ve aile fotoğrafı çektirilmesi ile sona eren programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak da katıldı.

Kaynak: AA

