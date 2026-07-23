Enver İbrahim'den ABD'ye Tepki - Son Dakika
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Enver İbrahim'den ABD'ye Tepki

23.07.2026 14:16
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsraillilerin sınır dışı edilmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Kongresi üyelerinin Kuala Lumpur yönetiminin ülkede bulunan İsraillilerin sınır dışı edilmesine ilişkin kararını eleştirmesine tepki göstererek, bunun on yıllardır süren bir politika olduğunu ve devam edeceğini vurguladı.

Bernama ajansının haberine göre Enver, Seremban kentinde katıldığı bir programın ardından basın mensuplarının ABD'li Kongre üyelerinin, Malezya'nın ülkede bulunan İsrail vatandaşlarını sınır dışı etme kararını ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya yazdıkları mektupta eleştirmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Enver, Malezya hükümetinin İsraillileri sınır dışı etmesinde etkili olan tutumunun, Gazze'de öldürülen Filistinliler ve devam eden baskı ile saldırılara karşı Filistinlileri savunmaya bağlılıklarından kaynaklandığını belirtti.

İsraillilerin Malezya'ya kabul edilmemesi veya bu ülkede bulunanların sınır dışı edilmesi politikasının yeni değil, on yıllardır süren bir politika olduğunu ve ABD'nin bunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Enver, şunları kaydetti:

"ABD Kongresinin birçok üyesi, Malezya'nın İsraillilerin ülkeye girişini ve şirketlerle ilgili faaliyetlere katılmalarını engelleme kararından dolayı beni eleştirdi. Bu bizi caydırmayacaktır. Tehditler iletebilirler ancak Malezya halkının haklarını savunacağım ve hükümetin, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararını sürdüreceğim."

Enver, Malezya'nın görüşlerini belirtmekte özgür olduğunu ve bu tutumunun ABD ile ilişkilerini etkilememesi gerektiğini ifade ederek, "O ülkede (ABD'de) seçilmiş temsilciler çocukların, sivillerin ve kadınların öldürülmesine, evlerin yok edilmesine ve toprakların işgal edilmesine karşı nasıl sessiz kalabiliyor?" ifadesini kullandı.

ABD'de Kongre üyeleri Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman ve Jake Auchincloss, 21 Temmuz'da Rubio'ya gönderdikleri mektupta Enver'in Malezya'da bulunan İsrail vatandaşlarını derhal sınır dışı etme kararını eleştirdi.

Kongre üyeleri, Rubio'dan Malezya ile ekonomik ve güvenlik alanındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini talep etti.

Enver, 15 Temmuz'da hem İsrail hem de başka bir ülkenin vatandaşı olan ve ülkede yaşadığı ya da bulunduğu belirlenen kişilerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Enver İbrahim'den ABD'ye Tepki - Son Dakika

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