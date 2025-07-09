Enver İbrahim'den ASEAN'a Çok Taraflılık Çağrısı

KUALA Malezya Başbakanı Enver İbrahim, küresel ticaretin jeopolitik rekabette baskı aracına dönüştüğünü söyleyerek, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerini çok taraflılık ilkesini savunmaya çağırdı.

Enver, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 58'inci ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Küresel ticaretin jeopolitik rekabette "koz ve baskı aracı" olarak kullanıldığını vurgulayan Enver, "Güç, ticareti her zaman şekillendirdi. Fakat günümüzde güç, ticareti giderek daha da tanımlayan unsur haline geldi. Büyümeyi teşvik etmek için yararlanılan araçlar artık baskı oluşturmak, izole etmek ve sınırlamak için kullanılıyor." dedi.

Enver, gümrük vergilerinin, ihracat kısıtlamalarının ve yatırım engellerinin "jeopolitik rekabetin araçları" haline geldiğini aktardı.

ABD'nin ülkelere getirdiği yeni gümrük vergisi oranlarına doğrudan atıfta bulunmayan Enver, ASEAN ülkelerine ticaret alanındaki tehditlere karşı işbirliği içinde hareket etme ve çok taraflılık ilkesini savunma çağrısı yaptı.

Enver, ASEAN ülkelerinin kendi aralarındaki ticareti artırmaları ve dış güçlere bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğini vurguladı.

ASEAN ülkelerinden altısının, 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin tek taraflı olarak uygulayacağı gümrük tarifesi artışlarından etkilenmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarına ilişkin tarife mektuplarını paylaşmıştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetmişti.

Trump, tarife mektuplarının nihai teklifleri olduğunu belirterek, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız." ifadesini kullanmıştı.