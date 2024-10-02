Enver İbrahim’den Orta Doğu'ya İstikrar Çağrısı

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Orta Doğu'daki tüm taraflara, bölgesel istikrarı tehdit eden "düşmanlıklara" acilen son vermeleri çağrısında bulundu.

Malay Mail'in haberine göre, Enver, İsrail'in Lübnan ve Yemen'deki saldırılarını, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarından dikkati dağıtma girişimi olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail'in saldırganlığının sadece bölgesel bir mesele olmadığını ve küresel etkileri olduğunu vurgulayan Enver, "İsrail'in saldırganlığı, çatışmaya daha fazla taraf çekme, istikrarsızlığı daha da derinleştirme ve yıkımın boyutunu genişletme tehdidinde bulunan tehlikeli bir eylem." ifadesini kullandı.

Enver, İsrail'in saldırılarının "masum hayatların (kaybı) pahasına" başarısız siyasi liderliği korumaya hizmet ettiğini belirterek, Orta Doğu'daki tüm taraflara bölgesel istikrarı tehdit eden "düşmanlıklara" acilen son vermeleri çağrısı yaptı.

Diğer yandan, Malezya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da kötüleşen güvenlik durumunun ardından 15 vatandaşını daha bu ülkeden tahliye etmeye hazırlanıyor.

Beyrut'taki Malezya Büyükelçiliği de 4 personelle faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.