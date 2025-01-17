EPP Liderler Toplantısı Berlin'de Başladı - Son Dakika
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EPP Liderler Toplantısı Berlin'de Başladı

EPP Liderler Toplantısı Berlin\'de Başladı

Almanya'nın Berlin şehrinde Avrupa Halk Partisi liderler toplantısı iki gün sürecek.

17.01.2025 20:17
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Almanya'nın başkenti Berlinde iki gün sürecek Avrupa Halk Partisi (EPP) liderler toplantısı başladı.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin genel merkezi olan Konrad Adenaur Haus'ta düzenlenen toplantıya Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, CDU Genel Başbakanı Friedrich Merz ve diğer liderler katıldı.

Manfred Weber toplantı öncesi yaptığı açıklamada transatlantik ilişkilerin önemine işaret ederek, ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump ile çalışmak istediklerini söyledi.

Ursula von der Leyen, ağır zatürre tedavisinin ardından ilk kez bir toplantıya katılmış oldu.

Von der Leyen tedavisi sürecinde vekalet vermediği ve hastalığıyla ilgili bilgi paylaşmadığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

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