Epstein Belgelerinde Musk ve Diğer Ünlü İsimler

27.09.2025 14:01
Jeffrey Epstein'ın davasında Elon Musk, Bill Gates ve Peter Thiel'in isimleri yeni belgelerde yer aldı.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin yeni açıklanan belgelerde, X şirketinin sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates ile PayPal ve Palantir'in kurucu ortağı Peter Thiel'in isimleri yer alıyor.

Epstein skandalında şok isimler: Telefon kayıtları ve uçuş listeleri açıklandı

KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTULAR

Belgelerde, Trump'a desteğiyle bilinen Musk, Trump'ın bir dönem danışmanlığını yapan Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates, Paypal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ve İngiliz Prensi Andrew'un da isimleri geçiyor. 6 Aralık 2014 tarihli bir kayıtta Musk'ın bir "adaya" gittiğinden bahsedilen belgelerde, Gates ile bir kahvaltı partisi planlandığı aktarıldı. Belgelerde, veri madenciliği için yazılım platformları konusunda uzmanlaşmış Palantir Technologies şirketinin kurucu ortağı milyarder Thiel'in 27 Kasım 2017'de Epstein ile öğle yemeği yediği, Bannon'ın ise 16 Şubat 2019'da Epstein ile kahvaltı programında yer aldığı belirtiliyor.

ANDREW BELGELERDE EPSTEİN'IN ÖZEL JETİNDE YOLCU OLARAK YER ALIYOR

Komite, açıklanan belgelerde Epstein'ın telefon kayıtlarının, uçuş kayıtlarının ve manifestolarının kopyalarının, mali defterlerinin ve günlük programının bulunduğunu ifade etti. Demokratların Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, yaptığı açıklamada, "Jeffrey Epstein'ın dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından bazılarıyla arkadaş olduğu her Amerikalı için açık olmalıdır. Açıklanan her yeni belge, hayatta kalanlar ve mağdurlar için adaleti sağlamaya çalışırken bize yeni bilgiler sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

