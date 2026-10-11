Erakçi, ABD ve İsrail saldırılarının İran'da çevresel sonuçlar doğurduğunu söyledi - Son Dakika
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Erakçi, ABD ve İsrail saldırılarının İran'da çevresel sonuçlar doğurduğunu söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'daki uluslararası konferansta ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesislerine saldırılarının çevresel sonuçlar doğurduğunu söyledi. Erakçi, çevrenin siyasi baskı aracı ya da kısa vadeli çıkarların kurbanı olmaması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılarının geniş çaplı çevresel sonuçlara yol açtığını belirterek, çevrenin siyasi baskı aracı veya kısa vadeli ekonomik ve askeri çıkarların kurbanı haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığınından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, başkent Tahran'da düzenlenen "Sessiz Savaş Suçu: Ekokırım" başlıklı uluslararası konferansta konuştu.

Ekokırım kavramının çevreye karşı işlenen savaş suçlarından daha geniş bir anlam taşıdığını ifade eden Erakçi, bu kavramın "doğa katliamı" şeklinde karşılanabileceğini dile getirdi.

Çevrenin insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Erakçi, doğanın rekabet alanı, siyasi baskı aracı ya da kısa vadeli ekonomik ve askeri hesapların kurbanı olmaması gerektiğini kaydetti.

Erakçi, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları sırasında petrol tesisleri, rafineriler ve enerji tesisleri ile uluslararası hukuk açısından suç teşkil eden nükleer tesislere yönelik saldırılar ciddi çevresel tehlikelere yol açmıştır." dedi.

İran'ın çevrenin korunması konusunda uluslararası işbirliğine hazır olduğunu belirten Erakçi, çevreye verilen zarardan sorumlu olanların hesap vermekten kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vuguladı.

"Doğanın müzakere masasında sesi yok." diyen Erakçi, çevrenin çifte standartlara ve siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İranlı Bakan, barış, güvenlik, çevre, sağlık ve iklim değişikliğinin birbirinden ayrı konular olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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