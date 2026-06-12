Erakçi ve Barrot'tan Telefon Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi???????, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bölgedeki son durumu ve ABD ile yürütülen müzakereleri ele aldı.

Yarı resmi Mehr haber Ajansının haberine göre, Erakçi ve Barrot telefonda görüştü.

Bakanlar, bölgedeki son durumu, Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile yürütülen müzakerelerdeki diplomatik gelişmeleri ve İran ile Fransa arasındaki bazı meseleleri değerlendirdi.