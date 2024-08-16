Erbaa'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Erbaa'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.

16.08.2024 02:40
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar Mahallesi girişinde meydana geldi. Erzincan'dan İstanbul'a gitmekte olan Aykut Cantürk (40) yönetimindeki Erzincan Başak Turizm'e ait 21 ABS 199 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Cemalettin Ege (77) yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü mürettebat 44 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Cemalettin Ege ile araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve annesi Armağan Duran yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar ve otobüsteki yolcular tedbir amaçlı araçlardan indirildi. Bu sırada alev alan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Cemalettin Ege ve Mustafa Duran, hayatını kaybetti.

Kaza anı ise otobüsün kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Erbaa\'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA

Erbaa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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