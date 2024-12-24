Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı - Son Dakika
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Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Erbakan, "Mazlumun ahı, indirir Şah'ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

24.12.2024 22:15  Güncelleme: 22:25
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Erbakan, "Ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak" dedi.

"MAZLUMUN AHI, İNDİRİR ŞAH'I"

Erbakan, şu ifadeleri kullandı: "Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah'ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."

Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
Fatih Erbakan\'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah\'ı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ankara null:
    bu millet aptaldir unutur gor bak :( 51 12 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu günah da seninde vebalin var Erbakan.Eğer sen destek vermeseydin Erdoğan secilemezdi. 43 10 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Necmettin erbakan ALLAH gani gani rahmet etsin. Bizler hocamızı anlaya bilseydik AKP şimdi olmazdı. 38 11 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    #hukumetistifa 31 7 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Bu da kendini nimetten sanıyor 10 12 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    sehtimin meymenetsizi.. 6 13 Yanıtla
  • Reis Rs:
    aynen?????? 12 7 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Düüüüüt 9 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Az kaldı Erbakan 7 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Bugünleri demi görecektik 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı - Son Dakika
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