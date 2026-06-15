Erbakan ve Destici'den stratejik görüşme

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi hem taziye hem de kurultay sonrası "hayırlı olsun" amacıyla ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ve dünya siyaseti, seçim süreci ve olası anayasa değişikliği gibi başlıklar ele alındı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla ve Nureddin Gül ile Genel Sekreter Mehmet Altınöz'ün de yer aldığı heyetle birlikte, Büyük Birlik Partisi'nde Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Bir saat süren görüşmede, BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Emin Serin, Fehmi Güner ve Tevfik Eren de yer aldı.

Fatih Erbakan'ın ziyaretinin, Destici'nin geçen günlerde ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatı nedeniyle başsağlığı ve partisinin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyareti olduğu öğrenildi. Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

"TÜM HÜRRİYETLERİN SAĞLANDIĞI BİR YAŞAM İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve heyetine gerçekleştirdikleri ziyaret ve taziye ile Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nı hayırlamaları dolayısıyla teşekkür etti. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan itibaren, hatta onun öncesinde MÇP, Refah Partisi dönemi, 1991 ittifakı ve sonraki süreçlerin tamamında Milli Görüş camiasıyla, Refah Partisi'yle ve onun devamı olan partilerimizle, genel başkanlarıyla hep yakın bir diyalog içerisinde olduk. Bu konuda kendimize merhum Erbakan Hocamız'ı ve şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu örnek aldık. Çünkü onlar da Türkiye'nin, Türk milletinin ihtiyaç duyduğu her dönemde, özellikle inançlı kesimlere, dindar kesimlere, 28 Şubat gibi süreçlerde zulümlerin yapıldığı dönemlerde tam bir işbirliği ve dayanışma örneği göstermişlerdi. Biz de bu işbirliği ve dayanışma örneğini bugün de sürdürüyoruz."

Tabii ki bu görüşmemizde Türkiye'nin siyasi gündemi ile dünya siyasetiyle ilgili de kısa da olsa bir görüş alışverişinde bulunma imkanı elde ettik. Her iki partimizin gayesi de elbette ki Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk ve İslam aleminin, bu alemde yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın daha huzurlu, daha güvenli, barış içinde, mutlu ve her anlamıyla özgür bir yaşam sürmesidir. Yani hem devleti bağımsız ve özgür, hem insanlar hür; hem de başta inanç hürriyeti olmak üzere tüm hürriyetlerin sağlandığı bir yaşam için mücadele ediyoruz. Cenabı hak ülkemizin, milletimizin birliğini daim eylesin. Bunu bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin.

"BİZ BÖLGEMİZDE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Tabii iki savaş var bölgemizde. Rusya-Ukrayna savaşı yavaşlasa da Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımı bir kere daha lanetliyoruz. İslam'a saldırıları, işte en son Hollanda'nın eski başbakanının ifadeleri ve çirkin küfrünü de tabii lanetliyoruz, geri iade ediyoruz. Şimdi ABD ile İran'ın anlaştığına dair haberler akşamdan beri basına yansıdı. 19 Haziran'da İsviçre'de anlaşmanın imzalanacağı duyuruldu. Bundan da memnuniyet duyduk. Tabii biz bölgemizde savaş istemiyoruz. Özellikle dengesiz bir savaştan, güç dengesinin olmadığı bir savaştan bahsediyoruz. Bu savaşta maalesef coğrafyamız kaybediyor; Müslüman kardeşlerimiz hayatını kaybediyor, onlara zulüm yapılıyor, soykırım yapılıyor, onlar bombalanıyor. Onun için elbette ki ateşkesin sağlanmış olmasından, anlaşmanın imzalanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabii bu herkese ders olmalı; başta da Amerika'ya bir ders olmalı. Artık bu terörist İsrail'in katliamcı ve soykırımcı başbakanının sözüyle hareket edilmeyeceğini de anlamışlardır diye düşünüyoruz."

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"SEÇİM VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaretinde misafirperverlik ve ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, görüşmenin hayırlara vesile olmasını diledi. Erbakan, Destici'ye yaptığı ziyarette hem taziye hem de kongre hayırlı olsun amacı bulunduğunu belirterek, merhum ağabey ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan için rahmet dilediğini ifade etti.

Görüşmede güncel siyasi meselelerin ele alındığını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Erbakan, "Özellikle yapılacak seçimlerin tarihi ve yapısıyla ilgili bazı görüşmeler, muhtemel bir anayasa değişikliği ile ilgili fikir alışverişi ve güncel siyasi konularla ilgili fikir alışverişini gerçekleştirmiş olduk. Bir kez daha Büyük Birlik Partisi'ni, gerçekleştirdikleri büyük kongre dolayısıyla tebrik ediyorum. Sayın Başkanımıza ve bütün Büyük Birlik Partisi camiasına Cenabı Allah'tan sabır diliyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.