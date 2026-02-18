Erbakan'dan, Komisyon Raporu Açıklaması: "Şerh Düşüyoruz! Topu AİHM'e Atıyorlar AİHM İse Abdullah Öcalan'ı Bırakın Diyor"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "Barışın, kardeşliğin korunmasını istiyoruz. Ancak Abdullah Öcalan ile ilgili süreçte topu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atarak dolaylı yoldan bir umut hakkının verilmesi noktasına maalesef getirmişler. Bu bakımdan rapora yüzde 100 katılmamız mümkün değil. Yeniden Refah Partisi olarak doğrudan doğruya imzalamak yerine biz şerh düşmeyi düşünüyoruz. Topu AİHM'e atıyorlar, AİHM ise Abdullah Öcalan'ı bırakın diyor. Umut hakkı millete sorulmalı, referanduma gidilmeli" dedi.

Erbakan, NOW TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin konuşan Erbakan, raporda, kayyum uygulamasının kaldırılması, kayyum yerine belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçilmesi, barış ve kardeşlik vurgusu, demokratikleşme adımları, insanın doğuştan gelen haklarının korunması gibi güzel maddeler bulunduğunu söyledi. Fatih Erbakan, "Kürt kardeşlerimizin kendi dillerinde eğitim hakkı, diğer temel hakları… Bunlarla ilgili zaten mutabıkız. Barışın, kardeşliğin korunmasını istiyoruz. Ancak Abdullah Öcalan ile ilgili süreçte topu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atarak dolaylı yoldan bir umut hakkının verilmesi noktasına maalesef getirmişler. Bu bakımdan rapora yüzde 100 katılmamız mümkün değil. Yeniden Refah Partisi olarak doğrudan doğruya imzalamak yerine biz şerh düşmeyi düşündük. Topu AİHM'e atıyorlar AİHM ise Abdullah Öcalan'ı bırakın diyor" diye konuştu.

"Bir referandum yapılsın, bunun maliyetinden ne olacak"

Terörle mücadelede cefayı milletin çektiğini, bunun millete sorulması gerektiğini başından beri söylediklerini dile getiren Erbakan, "Burada hak sahibi olan şehit aileleri ve gazilerimizdir. Doğuda da batı da da bu işin sıkıntısını çeken milletimizdir. Milyonlar sandık başına gitsin. Dünya kadar faize, israfa para harcanıyor. Bir referandum yapılsın, bunun maliyetinden ne olacak? Bir pazar günü milletimiz sandığa gitsin. Bize göre şehit ailelerinin sahip olduğu hakkı Cumhurbaşkanı'nın kullanması doğru değil. Millet ne diyorsa ona göre hareket edilsin. Bu rapor AİHM'e topu attığı için sürecin sonunda Abdullah Öcalan'ı çıkarma noktasına geldiklerini görüyoruz. Milletimizin de evet diyeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle referanduma gitmeye de imtina edeceklerdir" değerlendirmesini yaptı.

"90 küsur belediye AK Parti'ye geçiyor, 3 milyon oyun emanetine sahip çıkılmıyor"

Seçime girdiği partinin seçmeninden oy alarak belediye başkanı ve milletvekili olan siyasilerin sonrasında parti değiştirmelerini eleştiren Erbakan, "Seçilen bir milletvekilinin veya belediye başkanının o partiden ayrılması halinde bağımsız kalması için bir düzenleme yapılması lazım. Bir partiye geçmesi halinde ise başkanlığı veya milletvekilliği de düşmesi gerekir. Milletin iradesini alıp da bir yerden başka bir yere taşıması çok da uygun bir davranış değil. 90 küsur belediye AK Parti'ye geçiyor, 3 milyon oyun emanetine sahip çıkılmıyor. O oylar, AK Parti yönetiminden bıktığı ve rahatsız olduğu için oyları bir değişim olsun diye CHP'ye, Refah Partisi'ne, İYİ Parti'ye verilmiş. Bunun önünün kapatılması gerekir" ifadesini kullandı.

Erken seçim ile ilgili görüşlerini aktaran Erbakan, 2027 yılının bir seçim yılı olacağını, 2027'nin ilkbaharında veya sonbaharında bir seçim olacağını düşündüklerini dile getirdi.

"İYİ Parti'nin burada yer alınmasına sıcak bakarız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3. İttifak çağrılarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Yüzde 33'lük bir kararsız seçmen kitlesi var. Bu kararsız seçmen kitlesi büyük ölçüde AK Parti'den vazgeçmiş ve bir daha da oy vermek istemiyor, CHP'yi de bir çözüm olarak görmüyor. Dolayısıyla bu kararsız seçmen kitlesine de hitap edecek üçüncü bir yolun çıkmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu seçmen kitlesine hitap edecek partilerin bir araya gelmesi ciddi bir sinerji oluşturacaktır. Bu konuda fikir jimnastiği ve düşünce içerisindeyiz. DEVA, Gelecek, Saadet, Yeniden Refah, tek bir listeden adaylarını gösterebilirler. Bununla beraber çok daha güçlü bir sinerji oluşması bakımında İYİ Parti'nin burada yer alınmasına sıcak bakarız. İYİ Parti'nin son dönemde ciddi bir oy oranı var, toparlanan bir çizgisi var. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak."

"Artık bir iktidar değişiminin olması gerektiğini söylüyoruz"

Faiz ödemelerindeki rekor artışı da değerlendiren Erbakan, "Ciddi bir metal yorgunluğu var. Artık bir iktidar değişiminin olması gerektiğini söylüyoruz. Açıklamalar da enflasyon da içinde bulundukları bu çelişkili durum da ortaya koyuyor. Faize senede 2.7 trilyon para aktarıyorsunuz ondan sonra faiz mi enflasyondan, enflasyon mu faizden diye tartışıyorsunuz. 23 yıldır iktidardasınız geçmiş enflasyonlar da sizin yüzünüzden oldu. Faize verilen 2.7 trilyon ile 10 milyon asgari ücretliye ayda 22 bin lira maaş verebilirsiniz. 22 bin lira da işveren verse asgari ücretlinin maaşı 44 bin lira olabilirdi. 1 milyon 3 artı 1 konut yapılabilirdi. İstanbul'un kentsel dönüşümü tamamlanabilirdi. 1 milyon istihdam da sağlanabilirdi. Haramken nas varken bu kadar faize veriyorsunuz. Şimdi de köprüleri otoyolları altın yumurtlayan tavukları satmaya düşünüyorlar bu sistem bu düzen yürüsün diye" dedi.