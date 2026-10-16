Erbakan, Herzog'un Bakü toplantısına katılımı eleştirip hava sahası çağrısı yaptı - Son Dakika
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Erbakan, Herzog'un Bakü toplantısına katılımı eleştirip hava sahası çağrısı yaptı

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Erbakan, Herzog\'un Bakü toplantısına katılımı eleştirip hava sahası çağrısı yaptı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye hava sahasını kullanmasına tepki gösterdi. Erbakan, Herzog'un Bakü'deki toplantıya katılımını eleştirip dönüşte Türk hava sahasının kullandırılmaması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye hava sahasını kullanmasına tepki gösterdi. Erbakan, Herzog'un Bakü'de konuşmacı olduğu toplantıya Türkiye'den katılım sağlanmasını da eleştirerek, dönüş yolunda Türk hava sahasının kullandırılmaması çağrısında bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u hava sahamızdan geçiren siz. Siyonist Herzog'un Bakü'de konuşmacı olduğu toplantıya katılan siz. Toplantıyı terk ederek güya 'tavır koyan' da siz. Hiç değilse Herzog denen Siyonist katil dönüşte hava sahamızdan geçmesin, semalarımızı kirletmesin. Tabi hala geçirmediyseniz!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Fatih ErbakanIsaac HerzogDış PolitikaPolitikaTürkiyeİsrailHerzogGüncelRefahBaküSon Dakika

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