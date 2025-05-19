Erbaş'tan Gençlere İslam Mesajı - Son Dakika
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Erbaş'tan Gençlere İslam Mesajı

Erbaş\'tan Gençlere İslam Mesajı

Diyanet Başkanı Erbaş, Müslümanların ortak amacının insanlığa hizmet olduğunu vurguladı.

19.05.2025 23:37
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yeryüzündeki Müslümanlar olarak dillerimiz, renklerimiz farklı olsa da derdimiz, gayemiz aynıdır. Hayalimiz, heyecanımız aynıdır. O da İslam'ın yolunda insanlığa hizmet etmektir." dedi.

Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) burs programları kapsamında eğitim desteği verdiği öğrenciler için Cemile Sultan Korusu'nda düzenlediği "Çelebi Programı Mezuniyet" törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, bir milletin varlığını devam ettirecek temel unsurun, iyi yetişmiş, donanımlı, ahlaklı, erdemli, vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan ve aynı zamanda yaşadığı dünyanın sorunlarını yakından takip edip çözümler üretmeye çalışan bir gençliğe sahip olması olduğunu ifade etti.

Erbaş, bu anlamda gençlerin potansiyelini ortaya çıkarması bakımından Çelebi Programı'nı son derece önemli ve değerli bir çalışma olarak gördüğünü dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak düşünen, araştıran, üreten ve küresel meselelerin farkında olan gençlere destek olmayı önemsediklerini belirten Erbaş, "Bizim inancımız, insanların dilleri, renkleri, coğrafyaları açısından farklı olmasını bir zenginlik olarak gören İslam inancıdır. Yeryüzündeki Müslümanlar olarak dillerimiz, renklerimiz farklı olsa da derdimiz, gayemiz aynıdır. Hayalimiz, heyecanımız aynıdır. O da İslam'ın yolunda insanlığa hizmet etmektir." diye konuştu.

Erbaş, kabileleri, ülkeleri ve kıtaları aşmış bir dine mensup olmanın onuru ve sorumluluğu ile yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yeryüzünde yaşanan her bir iyilik, bizim gönüllerimizi ferahlatır. Her bir zulüm, felaket ise kabile, millet, ırk ayrımı yapmaksızın yüreklerimizi acıtır. Nitekim ecdadımız, bu inançla asırlar boyu İslam'a ve insanlığa hizmet etmiş, kıtalar aşmış, diyarlar dolaşmış ve hakkı tebliğ etmek, adalet ve merhameti temin etmek için büyük bir çaba sarf etmiştir. Geçmişe şöyle dönüp baktığımızda İslam'ın insanlığa huzur ve esenlik veren mesajının dünyanın dört bir yanına ulaşması için gayret gösteren fedakar önderleri, İslam alimlerini, gönül erlerini görürüz. Şimdi sizler bu kutlu yolun yolcularısınız. Şimdi sizler yeniden İslam'ın aydınlığında insanlığın geleceğine rehberlik edeceksiniz. İlim, adalet, merhamet ve iyilik medeniyetinin bulunduğunuz her yerde temsilcileri olacaksınız."

"Sizden beklentimiz, bu çalışmaya bir model olarak sahip çıkmanız"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bugünün şartlarında artık neredeyse ülkeler arasında engellerin kalktığını, toplumların kültürlerini birbirine aktarmasının çok daha kolay hale geldiğini kaydetti.

Dünyanın bir ucundan diğer ucuna çeşitli sebeplerle seyahatler yapıldığını, milyonlarca insanın sürekli yer değiştirdiğini ve Türkiye'ye farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip milyonlarca insan geldiğini dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'den, Japonya'dan, Rusya'dan, Latin Amerika ülkelerinden, Almanya'dan, Fransa'dan ve diğer ülkelerden ülkemizi ziyaret eden misafir, sizler sayesinde İslam'ın evrensel barış ve esenlik mesajlarıyla tanışacak. Yine her biriniz inşallah, ideallerinize uygun üniversitelerde okuyacaksınız. Bu gayretinizi de sürdürerek ülkemizden yurt dışına giden öğrencilere, akademisyenlere, iş insanlarına rehberlik edeceksiniz. Gönülden inanıyorum ki bu yolda Allah celle celalühü sizlere yardım edecek ve sizlere nice başarılar ihsan edecektir. Bu yolda hayat boyu öğrenmenin, kendinizi sürekli geliştirmeye çalışmanın ve özellikle Kur'an talebesi olmanın son derece önemli ve gerekli olduğunu asla aklınızdan çıkarmayınız."

Öğrencilerin Çelebi Programı'nda sadece yabancı dil öğrenmediklerini ifade eden Erbaş, ümmet coğrafyasını tanıdıklarını, buna yönelik okumalar yaptıklarını, analizlerde bulunduklarını, diğer meselelerle ilgili olarak münazaralarla, fikir alışverişleriyle zihinlerini ve kalplerini kuvvetlendirdiklerini belirtti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünyanın birçok yerinde temsilcilikleri ve din görevlisi hocalarla bütün insanlığa seferberlik ruhuyla hizmet ettiklerini ifade etti.

Özellikle yurt dışı teşkilatlarında hizmet seferberliğini, yabancı dil bilen, insana ve topluma değer veren, ülkesine ve milletine samimiyetle bağlı olan kadrolarla sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Erbaş, "İnanıyorum ki sizler de Çelebi Programı sayesinde aldığınız nitelikli eğitim sayesinde bu hizmetlere doğrudan katılacaksınız. Sizleri, iyiliğe öncülük gönül erleri, alimler, yöneticiler olarak görmek, ülkemizi temsil edecek bir bürokrat, kültür elçisi ve daha nice önemli görevlerde sizlerle karşılaşmak bizleri mutlu edecektir. Yıllar sonra geldiğiniz görevlerde, geriye dönüp baktığınızda Çelebi programının size kazandırdıklarını hatırladığınızda, sizden beklentimiz, bu çalışmaya bir model olarak sahip çıkmanız ve kuşaklara aktararak bir kardeşinizin daha elinden tutmanız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Asıl olan bu çalışmaların güçlü bir şuura ve ulvi bir gayeye tabi olmasıdır"

İnsanın değerinin, peşinden gittiği şeyle ölçüleceğini, insanın ideali kadar olduğunu kaydeden Erbaş, öğrencilere, millete ve insanlığa hizmet etmeyi de ideallerine dahil etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Erbaş, öğrencilerin sorumluluklarının sadece yabancı dil öğrenmekten ve küresel düzeyde çalışmalar yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Asıl olan bu çalışmaların güçlü bir şuura ve ulvi bir gayeye tabi olmasıdır. Dolayısıyla hangi mesleğe sahip olursanız olun ama o mesleği mutlaka topluma ve insanlığa hizmet için bir fırsat olarak değerlendirmenin de gayreti içinde olun. Unutmayın ki çelebi demek, eğitimini tamamlamış, nezaket, zarafet sahibi, aklıselim, kalbi selim ve zevki selim bir şahsiyet olmaktır. Bu yüzden en küçük davranışlarınızda bile, edep, nezaket, ahlak ve zarafetten uzak kalmayın. Bildiğiniz ve yaşadığınız güzelliklerin hayata taşınması için bütün imkanlarınızla bir gayret içinde olun. Tercihinizi devamlı surette iyilikten yana kullanın."

Program, diploma töreni ve hediye takdimi ile sona erdi.

Törene, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı ile Din Öğretimi ve Genel Müdürlüğünden yetkililer ile Çelebi mezunları, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Güncel, Çelebi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş'tan Gençlere İslam Mesajı - Son Dakika

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