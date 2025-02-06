Erbil'de "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Erbil'de "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı

Erbil\'de "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı

Irak'ın Erbil kentinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

06.02.2025 18:19
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Irak'ın Erbil kentinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, IKBY'li yetkililer, Erbil'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesajlarının okunduğu anma töreninde, hayatını kaybedenler için dua okundu.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin asrın felaketinde dünya çapında iş birliği, dayanışma ve yardım gördüğünü belirterek, "IKBY de hemen yardıma koştu. Sayın Bölge Başkanı bölgeyi ziyaret etti. Keza sayın Başbakanın talimatıyla hemen Türkiye'ye yardım ekipleri gönderildi." ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin de deprem sonrası Türkiye'ye yardım tırları gönderdiğini vurgulayan Topçu, Türkiye'nin de dünyanın neresinde bir trajedi, acı ve felaket olursa olsun hemen o insanların yanında olduğunu dile getirdi.

Topçu, "Biz de bu felaketimizde gerçekten dünyanın bütün milletlerinden, en başta kardeşlerimiz ve soydaşlarımızın çok büyük desteğini gördük." dedi.

Türkmen Bakan Maruf da bugünün üzücü bir gün olduğunu belirterek, depremden sonra bütün dost ve kardeş ülkelerin Türkiye'ye yardım gönderdiğini, ilk günlerde Erbil'den kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine yola çıktığını söyledi.

Maruf, "Türkiye bizim hem komşumuz hem anavatanımız, hem de her zaman bölgede olan, zor şartlarda olan insanlara sahip çıkmıştır ve bizim yanımızda olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erbil Valisi Hoşnav da bugün çok acı bir felaketin anıldığına dikkati çekerek, IKBY'nin de deprem sonrası maddi ve manevi şekilde Türkiye'nin yanında olduğunu, yardım ekipleri gönderdiğini ve Erbil'de birçok yardım kampanyası başlatıldığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erbil'de 'Asrın felaketi'nde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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