ERC, Yapay Zeka Projelerine Fon Talebinde Artış Görüyor - Son Dakika
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ERC, Yapay Zeka Projelerine Fon Talebinde Artış Görüyor

28.05.2025 11:16
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ERC Başkan Yardımcısı Jansen, yapay zeka projeleri için fon taleplerinde artış olduğunu belirtti.

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Başkan Yardımcısı Eystein Jansen, ERC'den yapay zeka konusunda fon talep eden proje önerilerinde çok büyük bir artış olduğunu belirterek, "Bu kadar çok teklifin değerlendirilmesi için özel paneller kurmayı düşünüyoruz." dedi.

Eystein Jansen, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaydan sosyal bilimlere kadar her alanı kapsayan ERC'nin Avrupa'daki en iyi beyinleri çekme noktasında faaliyet gösterdiğini söyledi.

ERC'ye gönderilen önerilerin alanlarındaki en iyi uzmanlar tarafından değerlendirildiğine dikkati çeken Jansen, "Örneğin genç bir bilim insanı olarak bir ERC hibesi alırsanız, bilim insanı olarak iyi bir kariyer için çok iyi bir potansiyele sahip olursunuz." dedi.

Jansen, yapay zekanın çok önemli olduğunu aktararak, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişimin inanılmaz olduğunu ve bu hızın devam edeceğini vurguladı.

"Bu kadar çok teklifin değerlendirilmesi için özel paneller kurmayı düşünüyoruz"

ERC'den yapay zeka konusunda fon talep eden proje önerilerinde çok büyük artış olduğunu anlatan Jansen, "Bu kadar çok teklifin değerlendirilmesi için özel paneller kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Jansen, yapay zekanın neredeyse tüm araştırma alanlarında bilim insanlarının normal araç setinin bir parçası haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu durum birkaç yıl önce böyle değildi. Yapay zeka araştırmayı kökten değiştirdi. Örneğin, artık yapay zeka kullanarak hava tahminleri yapabiliyoruz. Çok daha az bilgisayar gücü harcayarak ve daha az maliyetle eski yöntem kadar iyi sonuçlar elde etmek mümkün. Bu dönüşüm 2 yıl içerisinde gerçekleşti."

Avrupa'nın, temelleri atılan teknolojilerin gelişiminde önemli bir rol oynadığına değinen Jansen, "Avrupa'da yapay zeka üzerine araştırmalar yapılıyor. Temel teknolojilerin veya araçların çoğu Avrupa'daki araştırmalardan geliyor ancak potansiyeli kullanma konusunda geride kalıyoruz. Avrupa'da çok iyi bir yetkinlik temeli var ancak bunu büyütmemiz ve yetkinliği uygulamalara taşımamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'den yaklaşık 40 proje finanse edildi"

Jansen, Türkiye'nin de ilgili araştırma çerçeve programının ortak üyesi olduğunu anımsatarak, Türk kurumlarının ve bilim insanlarının da proje tekliflerini ERC'ye iletebileceğini söyledi.

Türkiye'den başvurular aldıklarını ancak bunun daha fazla olabileceğini vurgulayan Jansen, "İstekli ve önemli bir atılım gerçekleştirmek isteyen Türk bilim insanları önerileriyle ERC'ye başvurabilir." dedi.

Jansen, şu ana kadar ağırlıklı İstanbul ve Ankara'da olmak üzere Türkiye'den yaklaşık 40 projenin finanse edildiğine işaret ederek, Türkiye'nin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu sayının daha fazla olabileceğini dile getirdi.

Hibelerin öncelikle bireysel bilim insanları ve onların grupları için olduğunu anlatan Jansen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç bir bilim insanı için hibe miktarı 5 yıllık bir süre boyunca 1,5-2 milyon avro arasında. Daha ileri derecede bir bilim insanıysanız 2-2,5 milyon avro alabilirsiniz. Enflasyon sebebiyle miktarların artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bir sonraki turda hibelerin daha büyük olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, 2 ile 4 arası bilim insanından oluşan gruplar için daha büyük hibelerimiz de var. Bu gruplar 10-12 milyon avro arasında hibe alabiliyor."

Jansen, araştırma kurumları ve üniversiteler öncelikli olmak üzere yılda 1000'den fazla hibe verdiklerini belirterek, yıllık 2,5 milyar avroluk bütçeye sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ERC, Yapay Zeka Projelerine Fon Talebinde Artış Görüyor - Son Dakika

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