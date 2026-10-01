Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik\'in eşi Havva Çelik, şehit annelerini ağırladı

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakam Ahmed Çelik'in eşi Havva Çelik, şehit annelerini kaymakamlık konutunda ağırladı.

Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada şehit anneleri, yemek eşliğinde sohbet etti.

Şehit anneleri, buluşmada evlatlarına duydukları özlem ve hatıralarını paylaştı.

Havva Çelik, şehit annelerinin acı ve özlemlerini paylaştıklarını belirterek, "Gönlümüz de kapımız da her zaman açık." ifadesini kullandı.

Buluşmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirten Çelik, şehit annelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.