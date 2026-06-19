Erciş'te Kültürel Miras Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciş'te Kültürel Miras Kitabı Tanıtıldı

Erciş\'te Kültürel Miras Kitabı Tanıtıldı
19.06.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'te 'Arkeoloji, Tarih ve Kültürel Miras Kitabı' tanıtıldı. Kitap, bölgenin zengin tarihini ele alıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde "Erciş Arkeoloji, Tarih ve Kültürel Miras Kitabı"nın tanıtımı yapıldı.

Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının destekleriyle hazırlanan kitabın lansman programı düzenlendi.

Erciş Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen program, Van Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Necmettin Karaca'nın fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi'nden 16 akademisyenin yaklaşık üç yıllık çalışması sonucunda hazırladığı kitabın içeriği tanıtıldı.

Programda konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, önemli bir lansman toplantısı için bir araya geldiklerini belirtti.

Erciş'in Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Erciş, binlerce yıllık geçmişiyle sadece Van Gölü havzasının değil ülkemizin de önemli kültür merkezlerinden biridir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçemiz, sahip olduğu arkeolojik değerler, tarihi yapıları, kültürel çeşitliliği ve zengin mirasıyla büyük bir birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Bir şehrin sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi, bunların bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması ve toplumla paylaşılmasıyla mümkündür. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu eser Erciş'in geçmişine ışık tutan, kültürel hafızasını güçlendiren ve geleceğe bırakılan önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Erciş'in Urartulardan Osmanlı dönemine uzanan zengin kültürel mirasının turizm için önemli bir değer oluşturduğunu söyledi.

İlçe adına önemli bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Çalışmanın Erciş'in Paleolitik Çağ'dan günümüze uzanan tarihsel sürecini ve çok katmanlı gelişimini bilimsel veriler ışığında inceleyerek bölgenin arkeolojik, tarihsel ve kültürel mirasına ilişkin araştırmalar için temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığı kanaatindeyim. İlçenin Urartu'dan İslam uygarlıklarına uzanan kesintisiz yerleşim geçmişi ve stratejik ticaret yolları üzerindeki konumu dikkate alındığında, bölgenin yalnızca yerel bir merkez olmadığı aynı zamanda Doğu Anadolu'nun tarihsel gelişimini ve zengin taşınmaz kültürel mirasını anlamada önemli bir yere sahip olduğu bu eserde açıkça ortaya konulmuştur. Kitapta, Erciş'in değerli gazetecileri Ali Dağer ve Necmettin Karaca'nın arşivlerinden derlenen 'Dünden Bugüne Erciş'ten Kareler' başlıklı özel bir bölüm de yer almaktadır. Bu görsel koleksiyon ilçenin kaleleri, camileri, kiliseleri, mezarlıkları, kümbetleri, köprüleri, sivil mimari örnekleri ve arkeolojik alanlarını kapsamaktadır."

Çavuşoğlu, böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Van Valisi Ozan Balcı'ya ve Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu'na teşekkür etti.

Programa, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Arkeoloji, Güncel, Kültür, Yaşam, Miras, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te Kültürel Miras Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:17:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Erciş'te Kültürel Miras Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.