Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kışla Mahallesi'ndeki Meteoroloji Kavşağı'nda sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Erciş'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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