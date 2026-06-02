Erciyes İtalya'da Temsil Edildi

02.06.2026 10:58
Erciyes AŞ Başkanı Akşehirlioğlu, dağ turizmi ve sporun rolü üzerine İtalya'da sunum yaptı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, İtalya'da düzenlenen ACES Dağ Destinasyonu Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ACES Europe, Alpe Cimbra Turizm Kurulu ve Folgaria Belediyesi işbirliğinde 22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon, Avrupa'nın önde gelen dağ destinasyonlarını bir araya getirdi.

İtalya, İspanya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'den yöneticilerin katıldığı organizasyonda, Erciyes Kayak Merkezi Türkiye'yi temsil etti.

Dağlık bölgelerde sporun sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün ele alındığı toplantıda, sürdürülebilir turizm uygulamaları, dört mevsim turizm stratejileri, kış sporlarının geleceği, erişilebilir destinasyonlar ve uluslararası işbirlikleri konuları görüşüldü.

Akşehirlioğlu, katılımcılara yaptığı sunumda, Erciyes'in turizm potansiyelini, dünya standartlarındaki alt ve üst yapısını, turizm pazarındaki konumunu, yatırımlarını, dört mevsim boyunca düzenlenen sportif organizasyonlarını ve destinasyon yönetimi çalışmalarını anlattı.

Akşehirlioğlu, yapılan yatırımlar sayesinde Erciyes'in sadece bir kış sporları merkezi olmaktan çıkarak, bisiklet, dağ koşusu, yüksek irtifa kampı, trekking gibi her türlü dağ ve doğa sporlarının yılın 12 ayında yapıldığı önemli dağ turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
