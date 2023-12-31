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Erciyes Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Öncesi Meşaleli Gece Kayağı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Öncesi Meşaleli Gece Kayağı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı etkinliğine katıldı. Yerli ve yabancı turistler, Tekir pistinde gece kayağı yaparak keyifli bir zaman geçirdi. Havai fişek gösterisi ve sıcak şıra ikramının da yapıldığı etkinlikte, turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Yılbaşı Öncesi Meşaleli Gece Kayağı
31.12.2023 - 22:16,
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde her yılbaşı geleneksel olarak yapılan meşaleli gece kayağı 2024 öncesi de tekrarlandı. Yılbaşını Erciyes'te geçiren yerli ve yabancı turistler Tekir pistinde gece kayağı yaptı. Yılbaşını Erciyes'te kutlayan Ömer Çakır, Erciyes'te keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, " İstanbul'dan geliyorum, kayak yapmayı seviyoruz. Buraya her sene geliyorum, Erciyes'i değerlendiriyoruz. Gece kayağı çok keyifli oluyor, meşale ile kaymak çok güzel. Güzel bir görsel şölen oldu" dedi.

Antalya'dan geldiğini söyleyen Kemal Ekşi ise "Antalya'dan geliyoruz, Erciyes'e daha önce gelmemiştim. Çok güzel, insanlar, tesisler, personel, askerler burada her şey çok iyi. Çok güzel bir hava var. Güzel bir yılbaşı tatili geçiriyoruz. Meşaleli kayak muhteşemdi, hep beraber kayak yaptık" ifadelerini kullandı. Havai fişek gösterisinin yapıldığı ve sıcak şıra ikram edilen tesiste yerli ve yabancı turistler günü ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA
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