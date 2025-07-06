Erciyes'te Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı

ERCİYES Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren ve dönüşe geçtikleri sırada ayağı burkulan A.K. ile arkadaşı E.K.T., mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine iki dağcı bölgeye giden ekipler tarafından 7 saat sonra kurtarıldı.

Kayseri'de E.K.T. ve A.K., sabah saatlerinde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Geri dönüş yolunda dağcılardan A.K.'nın ayağı burkuldu. Bunun üzerine arkadaşı E.K.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü'nden 2 dağcı sevk edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu, E.K.T. ve yaralı A.K., bulundukları yerden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı dağcı A.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma çalışması sırasında jandarma personelinin, ayağı burkulan dağcıyı sedyeye kadar sırtında taşıdığı görüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,