Erdal Beşikçioğlu\'nun Emniyet ifadesi tamamlandı: "Usulsüzlükler emrim doğrultusunda müfettiş tarafından yapılan incelemeyle tespit edildi"

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Belediyedeki ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını belirten Beşikçioğlu, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. "Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı" yönündeki iddialara da Beşikçioğlu, "Bahse konu çekimler için Yapım firması Belediyeye ödeme yapmıştır. Ayrıca ilçenin tanıtımında da önemli rol olmuştur" yanıtını verdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN ŞÜPHELİLERİN BEYANLARI SORULDU

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan 207 sayfalık ifadesinde Erdal Beşikçioğlu'na, "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi. Beşikçioğlu'na dosyada yer alan çok sayıda iddia etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanlarına dayandırıldı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadede Beşikçioğlu'na, soruşturma dosyasındaki Sayıştay raporları, bilirkişi incelemeleri, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri okunarak açıklamaları soruldu.

Beşikçioğlu ifadesinin başında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Belediye başkanı seçilmeden önce tiyatro sanatçısı olarak çalıştığını, halen belediye başkanlığı maaşı, oyunculuk faaliyetleri ve telif gelirleri bulunduğunu ifade etti.

"İHALELERDE HERHANGİ BİR GÖREV VE YETKİM BULUNMUYOR"

Beşikçioğlu, belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin sorulara, "Etimesgut Belediyesince yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım" yanıtını verdi.

Emniyet ifadesinde Beşikçioğlu'na, Sayıştay Başkanlığı'nın 2025 ve 2026 denetim raporları ile bilirkişi raporlarında yer verilen çok sayıda tespit okundu.

Beşikçioğlu, özellikle belediye yemekhanesinde para tahsilatlarına ilişkin usulsüzlüklerin kendi döneminde başlatılan denetim sonucu ortaya çıkarıldığını anlattı. Beşikçioğlu, "Başkanlık Makamının görevlendirme emirleri doğrultusunda müfettiş tarafından yapılan inceleme neticesinde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan S.K'nın belediyemiz yemekhanesinde memurlardan yemek ücretlerini tahsil ettiği ve ücretleri zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle görevden uzaklaştırılmasına olur verdim" dedi. Beşikçioğlu, S.K'nın görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

SAYIŞTAY RAPORUNDAKİ AŞEVİ VE YEMEK DAĞITIM İHALESİ SORULDU

Beşikçioğlu'na Sayıştay raporlarında yer alan 2025 yılı aşevi yemek ve dağıtım ihalesine ilişkin iddialar soruldu.

Dosyada, 2025 yılı aşevi yemek ve dağıtım ihalesinin "mevzuata aykırı yürütüldüğü, iş deneyim belgesi bulunmayan firmaya ihale verildiği, gerçeğe aykırı hakediş düzenlendiği, kamu zararına neden olunduğu, bazı alımlarda rekabetin engellendiği, piyasa fiyat araştırmalarının usule aykırı gerçekleştirildiği ve belediye şirketi Etimkent AŞ üzerinden bazı alımların gerçekleştirildiği" iddiaları yer aldı. Dosyada, ihale süreci tamamlanmadan belediye şirketi Etimkent AŞ'nin hizmet vermeye başladığı, daha sonra pazarlık usulüyle ihale yapıldığı, hakediş belgelerinde gerçeğe aykırı düzenlemeler bulunduğu iddia edildi.

Başkan Erdal Beşikçioğlu ise söz konusu ihalenin hazırlık ve yürütülmesinin kendi görev alanında olmadığını, süreçlere ilişkin bilgiyi Sayıştay incelemesi sırasında edindiğini belirterek, "Bahse konu ihaleyi düzenleyen birim bana bağlı bir birim değildir. Bahse konu ihale ve sonrası hakkında Sayıştay raporu ile bilgi sahibi oldum. Böyle bir olaydan haberim olsa iç denetim ve teftiş birimini devreye sokarak gereğini yapardım" dedi.

Beşikçioğlu'na etkin pişmanlıktan yararlanan belediye çalışanlarının iddiaları da soruldu. Bu beyanlarda, "aşevi ihalesinin belirli firmaya verilmesinin planlandığı, Etimkent AŞ'nin ihale yapılmadan işe başladığı, ihale dosyalarının sonradan hazırlandığı, bazı teklif mektuplarının belirli firmalar üzerinden düzenlendiği, belediye yöneticilerinin talimat verdiği" iddia edildi. Beşikçioğlu, bu iddiaların tamamını reddetti.

ÇÖP TOPLAMA VE ARAÇ KİRALAMA İHALESİ

Beşikçioğlu'na çöp toplama ve araç kiralama ihalesine ilişkin iddialar da soruldu. Dosyada yer alan etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerde, yaklaşık 1,4 ila 1,6 milyar lira bedelli olduğu belirtilen ihalenin, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev alanında olmasına rağmen farklı birimden bir personelin görevlendirildiği, ihale yetkilisinin ise A.C. olduğu öne sürüldü. Etkin pişmanlık ifadelerinde, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından usulsüzlükler nedeniyle iptal edilen ihalenin yaklaşık üç ay sonra yeniden açıldığı ve Standart Katı Atık firmasına verildiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlarda, ihale henüz sonuçlanmadan yüklenici firmanın çalışmaya başladığı, ihale iptal edildikten sonra ise hizmetin aksamaması gerekçesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında üç aylık pazarlık usulü ihale yapıldığı öne sürüldü. Aynı beyanlarda, ikinci ihalede yalnızca Standart Katı Atık firmasına davet gönderildiği, daha önce ihaleye katılan diğer firmalara davet yapılmadığı da iddialar arasında yer aldı.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren belediye çalışanı, ihale hazırlık sürecinde Standart Katı Atık firmasında görevli olduğu belirtilen bir kişinin A.C'nin bilgisayarı üzerinden EKAP sisteminde teknik ve idari şartnameler üzerinde çalışma yaptığını, bazı maddelerin firma kriterlerine göre düzenlendiğini, teknik şartnamenin hazırlanmasına fiilen katkı sunduğunu ve bu nedenle ihalenin "adrese teslim" olarak hazırlandığını iddia etti.

Belediye Başkanı Beşikçioğlu, savunmasını yineleyerek, belediyedeki ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, çöp toplama ve araç kiralama ihalesini yürüten birimin kendisine bağlı olmadığını, soruşturmaya konu işlemler hakkında bilgiyi, Sayıştay raporları ve soruşturma sürecinde edindiğini belirtti.

"BEHZAT Ç. ÇEKİMLERİNDE BELEDİYENİN İMKANLARI KULLANILDI" İDDİASI: "YAPIM FİRMASI ÖDEME YAPTI"

Beşikçioğlu'na Bağlıca'daki TIR Parkı projesine ilişkin başvurular ile Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı yönündeki iddialar da yöneltildi.

Beşikçioğlu, TIR Parkı'na ilişkin şikayetlerde suç unsuru bulunmadığını belirtirken, Behzat Ç. çekimlerinde belediye tesislerinin usule uygun şekilde kullandırıldığını ve yapım şirketinin belediyeye gerekli ödemeleri yaptığını söyledi.

Müştekiler, Bağlıca'da imar planlarında yeşil alan olarak görünen bir alanın TIR parkı olarak kullanıldığını, bölgede kreş, lise, konut ve işyerleri bulunduğunu, ağır tonajlı araçların trafik ve güvenlik açısından risk oluşturduğunu öne sürdü. İfadelerde ayrıca, söz konusu alan nedeniyle Bağlıca'nın değer kaybettiği, oto tamirhane ve benzeri işyerlerine ruhsat verildiği, bölge sakinlerinin projeye karşı imza kampanyaları düzenlediği belirtildi. Beşikçioğlu da bu iddialarla ilgili, "Bilgi eksikliğinden kaynaklı, eleştri mahiyetindeki değerlendirmelerdir bunlar. Tırlara geçici de olsa bir park yeri gösterilmemesi halinde Bağlıca da hem park sorunu hem de alt yapıya zarar verme ihtimali oluşmaktadır" diye konuştu.

Beşikçioğlu, "oyuncu olarak yer aldığı Behzat Ç. dizisinin özel gösterim ve tanıtımlarında Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nin kullanılıp kullanılmadığı, dizi çekimleri ve tanıtımlarında belediyeye ait imkan ve tesislerden yararlanılıp yararlanılmadığı" yönündeki iddialar da soruldu. Beşikçioğlu, "Bu beyanlarda suç içeriği yoktur. Ayrıca bahse konu çekimler için Yapım firması Belediyeye ödeme yapmıştır. Ayrıca ilçenin tanıtımında da önemli rol olmuştur" dedi.

KAFE ORTAKLIĞI İDDİALARINI REDDETTİ

Dosyada bazı müştekilerin, Beşikçioğlu'nun çeşitli işletmelerde ortak olduğu ve belediye üzerinden çıkar sağlandığı yönündeki iddiaları da yer aldı. Beşikçioğlu, "Fado" ve "Mona Lisa" isimli işletmelerde ortaklığı bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, "Benim bahse konu işletmelerde herhangi bir ortaklığım yoktur" dedi.