Erdal Eren Anıldı

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(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, 13 Aralık 1980 yılında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'i mezarı başında andı. CHP Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Okan Türkmen, "Erdal Eren'in hayatı biz gençlere önemli bir mesaj verir; zulme boyun eğmeyenler tarih boyunca unutulamazlar. Bu ülkede her birimizin özgürce yaşayabileceği, kimsenin düşüncelerinden dolayı yargılanamayacağı hakça bir düzen kurma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 12 Eylül darbesinin ardından yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'i 44'üncü ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı. Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan ziyarette açıklama yapan CHP Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Okan Türkmen şunları söyledi:

"Erdal Eren, 17 yaşında henüz gençliğinin baharında düşünceleri ve inançları uğruna en ağır bedeli ödeyen devrimciydi. Onun yargılandığı süreç, hukuk sisteminin adeta adaletten nasıl uzaklaşılabileceğinin en acı örneklerinden biriydi. Mahkemesi adeta bir tiyatro, cezası ise bir gençliğin hayallerine vurulmuş zincirdi. Ama ne olursa olsun onu susturmayı başaramadılar. Erdal Eren'in hayatı biz gençlere önemli bir mesaj verir; zulme boyun eğmeyenler tarih boyunca unutulamazlar. Bu ülkede her birimizin özgürce yaşayabileceği, kimsenin düşüncelerinden dolayı yargılanamayacağı hakça bir düzen kurma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Erdal Eren'in hayallerindeki Türkiye'yi kurmak için umutla ve cesaretle çalışmaya devam edeceğiz. O, yaşı küçük ama idealleri büyük bir devrimciydi. Bizler de onun ideallerini gençlik enerjimizle, inancımızla ve azmimizle yaşatacağız. Erdal Eren'i saygı ve minnetle anıyorum."

Anmanın ardından parti üyeleri, Eren'in mezarına karanfil bıraktılar.