Erdek'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erdek'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Erdek\'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar'da denize giren ve epilepsi krizi geçiren Murat Baloğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Baloğlu, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

29.07.2024 15:43
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz hafta boğulma tehlikesi geçiren kişi vefat kaybetti.

Erdek'e bağlı Ocaklar'da denize girdiği sırada epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen ve denizden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan Murat Baloğlu (40), önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisi bölümüne alınmıştı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Murat Baloğlu 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdek'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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