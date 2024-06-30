Erdek'te Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdek'te Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren D.G. isimli kişi, gençlerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Cankurtaran eğitimi alan bir kişi tarafından ilk müdahalesi yapılan D.G, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan D.G'nin durumu iyi.

30.06.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren D.G. (40), şamandıralarla çevrili olan güvenli bölgeyi aşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişinin çırpınmaya başladığını gören gençler, hızla ulaştıkları D.G'yi alıp kıyıya getirdi.

Cankurtaran eğitimi alan Sedat Cantimur'un D.G'ye ilk müdahaleyi yaptığı bölgeye, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.G, tedbir amaçlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren D.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Cankurtaran, Balıkesir, Erdek, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'te Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:36:30. #1.12#
SON DAKİKA: Erdek'te Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement