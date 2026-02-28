Erdek\'te Motosiklet Kurşunlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kurşunlanan bir motosiklette hasar oluştu.

İlçeye kırsal Ocaklar Mahallesi Demirci Ahmet Sokak'ta henüz kimliği belirlemeyen kişi ya da kişilerce park halindeki bir motosiklet kurşunlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Motosiklette hasara neden olan kurşunlamayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.