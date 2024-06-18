Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 16 BFV 459 plakalı otomobil ile 34 HLK 2312 plakalı panelvan minibüs, Erdek- Bandırma kara yolu Düzler Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüste yaralanan 2 kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde araçların yoldan çekilmesini ve trafik güvenliğini sağladı.