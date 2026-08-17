Erdem'den Çerçeve Yasasına Tepki - Son Dakika
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Erdem'den Çerçeve Yasasına Tepki

Erdem\'den Çerçeve Yasasına Tepki
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Hakan Erdem, çerçeve yasasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek YENİ Parti'yi mahkemeye davet etti.

(ANKARA) - Ankara Barosu Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu Başkanı Hakan Erdem, "çerçeve yasa"nın Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, YENİ Parti'yi söz konusu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya davet etti.

Erdem, grup üyesi avukatlarla birlikte Ankara Barosu önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir bölücü terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Erdem, binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiğini, gazilerin ağır bedeller ödediğini ifade etti.

"Devletin birinci vazifesi terörü yok etmektir. Devlet terörle müzakere etmez. Devlet terör unsurlarıyla görüşmez. Devlet terör unsurlarını ancak teslim alır" diyen Erdem, "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un "koşullu özel af mahiyeti taşıdığını" savundu.

Erdem, kasten öldürme suçunun teklif kapsamı dışında tutulmasına rağmen, terör örgütü yöneticileri hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin ertelenebilmesinin mümkün olduğunu anımsatarak, bu düzenlemenin ağır yaralanmalara ve sürekli engelliliklere neden olan saldırılara katılan örgüt mensuplarının da serbest bırakılmasının önünü açabileceğini belirtti.

Çerçeve yasanın 7. maddesinin 4. fıkrasının "hukuk devletiyle bağdaşan hiçbir yönü bulunmadığını" öne süren Erdem, yasa kapsamında yürütülecek denetim sürecinde terör örgütü mensuplarının herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan seçilme veya atanma yoluyla kamu görevi üstlenebileceğini ileri sürdü.

Erdem ayrıca, yasa kapsamında oluşturulacak kurullara yargı organı niteliği verildiğini ve kurul üyelerine hukuki, idari ve cezai sorumluluk konusunda güvence sağlandığını savundu.

"BAĞIMSIZ MAHKEMELERİN KARARLARI MGK'NİN TESPİTLERİNİN VESAYETİ ALTINA ALINMIŞTIR"

Erdem, "Yine çerçeve yasa kapsamında bir yürütme organı olan Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) yargı organı konumu verilmektedir. Terör örgütü üyesi teröristlerle ilgili karar verirken yargı organlarını MGK'nın yapacağı tespitler bağlamaktadır. Bağımsız mahkemelerin kararları MGK'nın tespitlerinin vesayeti altına alınmıştır" dedi.

Yasanın gerekçesinde yer alan "ortak vatandaşlık bilinci" ifadesine de tepki gösteren Erdem, bu ifadenin ilerleyen süreçte gündeme gelebilecek yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bir işaret olduğunu savundu.

Erdem, TBMM'de 91 milletvekili bulunan YENİ Parti'nin en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan biri olduğunu belirterek, YENİ Parti grubunda 54 milletvekilinin yasaya "ret" oyu verdiğini hatırlattı. "54 milletvekili bu kanunun Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünüyorsa bir araya gelerek grup kararı alması ve kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıması mümkündür" diyen Erdem, YENİ Parti milletvekillerinin yasaya yönelik itirazlarında samimi olmaları halinde grup kararı alarak yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaları gerektiğini söyledi.

Erdem, açıklamasının sonunda, "Türk süngüsü ve coşkun ırmaklar gibi akan Türk kanıyla elde edilen bağımsızlık ve ulusal egemenliğimiz, kimseye verilemez, kimseyle ortak koşulamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Hakan Erdem, Yeni Parti, Güncel, Son Dakika

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