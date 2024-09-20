Erdemir Hedeflere Kararlılıkla İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdemir Hedeflere Kararlılıkla İlerliyor

Erdemir Hedeflere Kararlılıkla İlerliyor

Erdemir, 2050 net sıfır emisyon hedefi için önemli yatırımlar yapıyor ve yeşil dönüşüm sürecinde.

20.09.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, "Net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda belirlediğimiz yol haritamızı kararlılıkla ve disiplinle uyguluyoruz. Halen yapımı devam eden 4. kok bataryasının 2025 yılı başında devreye alınması, Erdemir'in çevre performansının geliştirilmesine katkı sağlayacak." dedi.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının (Erdemir) 2050'de net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik yeşil dönüşüm uyum çalışmalarındaki gelişmeler, düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, 1965 yılında stratejik bir alanda 400 bin ton kapasiteyle başlayan üretimin 60 yıldır büyüyerek devam ettiğini belirterek, bugün 5 milyon ton nihai ürün kapasitesine ulaşıldığını söyledi.

Peker, birçok sektöre uluslararası kalite standartlarında ürün sağlayan Erdemir'in, yeşil çelik üretimi için başlattığı süreçle Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacağını kaydetti.

OYAK Maden Metalürji Şirketlerinin bu hedef için ağırlıklı dış finansman kaynaklı olmak üzere 3,2 milyar dolar değerinde dönüşüm yatırımı açıkladığını aktaran Peker, bu yatırımların 2030 sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Erdemir'in 29 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini hatırlatan Peker, bu kararla kapasite artışı dahil yol haritasındaki tüm yatırımlara hız verileceğini anlattı.

Peker, Net Sıfır Yol Haritasının aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük ilk beş sanayi kuruluşu arasında yer alan Erdemir, planlarını ülkemiz sanayisinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması yönünde yapmaktadır. Erdemir, stratejik öneme sahip ürünler başta olmak üzere katma değerli ürün çeşitliliğini artırmak için yatırımlar gerçekleştirecek. Özellikle kapasite artırımı ve ürün çeşitliliği hedefiyle planlanan ancak alan olmadığı için belki de başka lokasyonlara kaydırmak zorunluluğuyla karşılaştığımız yatırımlarımızı Ereğli'de değerlendirebileceğiz." diye konuştu.

"Yeşil dönüşümün önemli etkileri olacak"

Yeşil çelik dönüşümünün başta çevresel olmak üzere teknolojik, finansal, ticari ve sosyal boyutlarda önemli etkileri olacağına dikkati çeken Peker, şöyle devam etti:

"Finansal boyutta yeşil çelik dönüşümünün getireceği mali yükün nasıl karşılanacağı ve teknoloji boyutunda çevreci teknolojilerin endüstriyel çapta kullanıma hazır olma durumu dönüşümün önündeki en büyük engeller olarak görülüyor. Tüm bu zorlukların farkında olarak dönüşüme yönelik hazırlıklarımızı 2016 yılından itibaren gündemimize aldık. Risklerimizi zamanında proaktif olarak tespit ederek bütüncül bir bakış açısıyla eylem planlarımızı oluşturduk. Bu kapsamda teknolojik dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu biliyor ve tüm planlamalarımızı bu yönde yapıyoruz. Özellikle emisyon kontrolünü güçlü şekilde hedefleyen küresel uygulamalarda gördüğümüz üzere bu tarz bir dönüşümün hayata geçirilmesi ciddi yatırım maliyetleri gerektiriyor. Net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda belirlediğimiz yol haritamızı kararlılıkla ve disiplinle uyguluyoruz. Halen yapımı devam eden 4. kok bataryasının 2025 yılı başında devreye alınması, Erdemir'in çevre performansının geliştirilmesine katkı sağlayacak."

Peker, Erdemir'in 5 binin üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağladığını aktararak, gerçekleştirilecek yatırımlar doğrultusunda ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlanacağını söyledi.

Erdemir'in özel endüstri bölgesi ilan edilmesi hakkındaki yorumlara da değinen Peker, şunları kaydetti:

"Özel endüstri bölgesi statüsü sadece Erdemir'e sağlanmış değildir. Erdemir, ülkemizdeki 30 özel endüstri bölgesinden sadece biridir. Yasanın gerektirdiği koşullara sahip görüldüğü değerlendirilerek bu statü tanınmıştır. Erdemir özel endüstri bölgesi statüsüyle yasalardan, mevzuatlardan, düzenlemelerden muaf tutulmuş da değildir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında varlığını güçlendirerek sağladığı katma değeri sürdürmeyi hedefleyen Erdemir, yasalar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Erdemir'in, ülkemizin ya da Ereğli'nin zararına faaliyette bulunması söz konusu olamaz. Üretime başladığı 1965 yılından bu yana Ereğli ile birlikte büyüyen Erdemir, sosyal sorumluluğunun farkında bir şirket olarak pay sahiplerinin haklarının gözetilmesi esasından uzaklaşmadan, tüm paydaşlarının beklentilerini dengeli şekilde yerine getirmeye, ilgili kurumlarla işbirliği içinde bölgeye katkı sağlamaya devam edecektir. Erdemir var olduğu sürece Ereğli ile birlikte gelişecektir."

Kaynak: AA

Teknoloji, zonguldak, Erdemir, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemir Hedeflere Kararlılıkla İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:03:04. #1.11#
SON DAKİKA: Erdemir Hedeflere Kararlılıkla İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement