Erdemli'de Emekli Öğretmenin Ölümü ve Sürücünün Serbestliği - Son Dakika
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Erdemli'de Emekli Öğretmenin Ölümü ve Sürücünün Serbestliği

Erdemli\'de Emekli Öğretmenin Ölümü ve Sürücünün Serbestliği

Erdemli'de hızla giden araç, kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Emel Özdemir'e çarparak ölümüne sebep oldu.

13.11.2024 10:34
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Emel Özdemir'e (68) çarpıp ölümüne neden olan E.Ç.'nin (26) adli kontrolle serbest bırakılmasına, kadının ailesi tepki gösterdi. Özdemir ailesinin avukatı Ahmet Yayvan, "Kendisi emekli bir öğretmen; öğrenciler yetiştirmiş, iyi niyetli, çevresine faydalı mükemmel bir insandı. Yasal itiraz hakkımızı kullanacağız. Ailesi ve kamu vicdanının rahatlaması için tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kaza, 10 Kasım saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Görev yaptığı Hatay'dan, Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan öğretmen E.Ç.'nin kontrolünü kaybettiği 06 EKS 479 plakalı otomobil, markete gitmek için kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınıp, 11 Kasım'da adliyeye sevk edilen E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenazesi memleketi Adana'ya götürülen Özdemir, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Emel Özdemir'in Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinin bahçesine taziye çadırı kuruldu. Eski öğrencileri, yakınları ve sevenleri Özdemir ailesine başsağlığı diledi. Emel Özdemir'in eşi ve çocukları, ölümüne sebep olan E.Ç.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

'AİLESİ YIKIMA UĞRADI'

Emel Özdemir'in avukat akrabası Ahmet Yayvan, "Emel Hanım, yazlık sitedeki evinden çıkıp, markete gitmek üzere kaldırımda yürüyor. Aracıyla hızla ilerleyen şüpheliyse kavşağa gelmesine rağmen yavaşlamamış. Kaldırıma çıkıp, arkası dönük olan Emel Hanıma çarparak, feci şekilde ölümüne neden olmuş. Mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest kaldığını öğrendik. Bu karara katılmıyoruz. Burada 'bilinçli taksirle öldürme var. Ailesi manevi olarak büyük yıkıma uğramıştır" diye konuştu.

'MÜKEMMEL BİR İNSANDI'

Sürücünün tam kusurlu olduğunu öne süren Yayvan, "Kendisi emekli bir öğretmen; öğrenciler yetiştirmiş, iyi niyetli, çevresine faydalı mükemmel bir insandı. Yetiştirdiği öğrencileri de çok büyük bir üzüntü içerisinde. Yasal itiraz hakkımızı kullanacağız. Ailesi ve kamu vicdanının rahatlaması için tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Otomobil, 3-sayfa, Erdemli, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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