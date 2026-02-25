Erdemli'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Erdemli'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

25.02.2026 12:04
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazasında 16 yaşındaki Defne Su Çelik hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su Çelik (16) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ (18) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçedeki Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi'nde meydana geldi. S.U. (30) yönetimindeki 34 BLD 065 plakalı hafif ticari araç ile Defne Su Çelik'in kullandığı 33 BDA 916 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Defne Su Çelik ile arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Karadağ ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turizm meslek lisesinde 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Defne Su Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü S.U. gözaltına alınırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

